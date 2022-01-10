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Анонсы событий для СМИ на 16 марта 2022 года
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Общество

Придомовые территории Нижнего Новгорода будут благоустроены за 50 млн рублей

16 марта 2022 15:33  [40] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Придомовые территории Нижнего Новгорода будут благоустроены за 50 млн рублей. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству.

Согласно информации, 50 млн рублей будут направлены на благоустройство 243 придомовых территорий в Нижнем Новгороде.

Сообщается, что 13 млн рублей направят на установку детских площадок во дворах, 5,4 млн на снос сараев, 8,9 млн на обустройство контейнерных площадок. Также 22,7 млн рублей будет направлено на ремонт дорог и тротуаров на придомовых территориях.

Так, в рамках программы "Вам решать" будут отремонтированы дороги на 35 улицах. По 6 участков в Автозаводском и Канавинском районах, по 3 в Нижегородском и Московском районах, 2 участка в Ленинском районе, 5 в Советском районе и 7 участков дорог в Сормовском районе.

Кроме того, дороги на 24 улицах будут приведены в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Работы должны завершиться до 31 августа.

По итогам заседания депутаты порекомендовали администрации Нижнего Новгорода проработать вопрос о дополнительном финансировании работ по благоустройству придомовых территорий.

Ранее сообщалось, что 15 общественных территорий благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство двор
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