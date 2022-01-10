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Общество

Почти 1 млрд рублей было выплачено родителям детей от 3 до 7 лет в Нижегородской области с начала года

16 марта 2022 15:59  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 1 млрд рублей было выплачено родителям детей от 3 до 7 лет в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Согласно информации, объем финансирования ежемесячных денежных выплат на детей от 3 до 7 лет за первые два месяца 2022 года составил в Нижегородской области 979,4 млн рублей, из которых 744,3 млн поступило из федерального бюджета.

С начала года выплата была назначена 3 980 детям из 3 562 семей. Всего ежемесячную финансовую поддержку в регионе получает более 47 тысяч детей.

Также сообщается, что в 2021 году ежемесячную выплату получили 78 475 детей из 65 тысяч семей на общую сумму в 5,6 млрд рублей.

Напомним, что ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предусмотрена Указом президента РФ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Ежемесячная денежная выплата предоставляется на каждого ребенка в этой возрастной категории в семьях со среднедушевым доходом размером не больше величины прожиточного минимума. В настоящее время он составляет 11 895 рублей на каждого члена семьи.

Ранее сообщалось, что нижегородские малоимущие семьи получат льготу для школьников в группе продленного дня.

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Теги:
Выплаты Дети
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