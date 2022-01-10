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Общество

Завод Coca-Cola в Нижнем Новгороде продолжит работу в прежнем режиме

16 марта 2022 18:22  [85] Общество
Завод Coca-Cola в Нижнем Новгороде

Завод Coca-Cola в Нижнем Новгороде

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Завод Coca-Cola в Нижнем Новгороде продолжит работу в прежнем режиме. Об этом Госинспекции труда региона сообщили в компании.

Согласно информации, Госинспекция труда в Нижегородской области объявила предостережение "Coca-Cola HBC Евразия" о недопустимости нарушения обязательных требований. Компанию предупредили, что в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организация должна соблюдать требования трудового законодательства РФ.

На запрос инспекции труда о планируемых изменениях в работе завода в компании ответили, что продолжат свою деятельность в прежнем режиме.

В ведомстве продолжают вести мониторинг социально-экономической ситуации в компании.

Ранее The Coca-Cola Company сообщила о приостановке инвестиций в маркетинг и новые проекты в России. Производство напитков, за которое в России отвечает Coca-Cola Hellenic Bottling Company, будет продолжено.

Напомним, что ранее Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила "Макдоналдс" о недопустимости нарушения трудового законодательства.

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Теги:
Госинспекция труда
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