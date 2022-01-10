Почти 600 уличных светильников будет заменено в Вознесенском

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Почти 600 уличных светильников будет заменено в р.п Вознесенское. Об этом сообщили в администрации Вознесенского муниципального района.
Согласно информации, работы по обновлению уличного освещения стартовали неделю назад. На центральных улицах поселка светильники уже заменили. В течении двух дней будут установлены оставшиеся 80 фонарей. Всего в поселке установят 585 новых уличных светильников.
Сообщается, что энергосервисный контракт на замену фонарей был подписан с ООО "ЕЭС-Гарант" в декабре 2021 года, его стоимость составила 24,3 млн рублей.
По словам главы местного самоуправления Вознесенского района Ивана Мартынова, на место старых энергозатратных ламп устанавливаются более экономичные и эффективные светодиодные. Новое освещение гарантирует сокращение энергозатрат и эксплуатационных расходов.
Контракт с подрядчиком заключен на 6 лет, в течение которых компания-партнер обеспечит также техническое обслуживание установленных светильников.
Ранее сообщалось, что уже более 42 тысяч новых энергосберегающих светильников установили на улицах Нижнего Новгорода.
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