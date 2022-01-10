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Общество

"АСИРИС" займется развитием и сохранением исторического облика Семёнова

16 марта 2022 19:15  [100] Общество
ул.Ванеева в Семёнове

ул.Ванеева в Семёнове

Фото: АНО "АСИРИС"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"АСИРИС" займется развитием и сохранением исторического облика Семёнова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно информации, АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" и Семёновский городской округ подписали соглашение о сотрудничестве. Основной задачей станет сохранение и восстановление культурного наследия Семёнова, а также повышение его туристической привлекательности.

Также во время рабочего визита представители "АСИРИСа" провели визуальное обследование исторического центра Семенова.

В частности, был проведен осмотр улицы Ванеева, на которой проведены работы по благоустройству и ремонту фасадов сохранившихся деревянных домов. Кроме того, в рамках проекта "Чистое небо" все воздушные коммуникации на улице были перенесены под землю, что позволило восстановить исторический облик улицы.

Напомним, что АНО "АСИРИС" также проводит благоустройство квартала Церкви трёх Святителей в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" (АСИРИС) начало работу в марте 2021 года. Агентство является координатором деятельности по сохранению и развитию исторических территорий по всей Нижегородской области благодаря привлечению внебюджетных средств.

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Теги:
Семенов
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