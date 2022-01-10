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Поставки сахара начались в магазины Нижегородской области. Об этом сообщил замгубернатора Андрей Саносян.
Согласно информации, по данным торговых сетей в Нижегородскую область начались крупные поставки сахара. Это касается поставок и тех ритейлеров, у которых сахар оставался, и тех, у кого запасы закончились.
В то же время в регионе проявилась проблема с "перекупщиками".
"Сейчас перед экономикой стоит серьезный вызов в виде санкций, поэтому такая деятельность недопустима ни в каком виде. Уже ведем совместную работу с УФАС, сетями, Роспотребнадзором и силовиками, чтобы довести ущерб от незаконной деятельности до минимума", - заявил замгубернатора.
Также Андрей Саносян напомнил, что Минпром региона собирает информацию о ситуации с продуктами. Через специальную форму можно присылать фото и видео о недобросовестном предпринимательстве.
Ранее замгубернатора Нижегородской области рассказал об искусственно создаваемом ажиотаже на сахар.
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