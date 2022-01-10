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Центр творчества открылся в Кстовском районе при поддержке "ЛУКОЙЛА"

16 марта 2022 19:39  [82] Бизнес

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

В деревне Фроловское Кстовского района 16 марта был открыт Центр творчества детей и молодежи. Об этом рассказали в пресс-службе Компании "ЛУКОЙЛ".

Ранее в этом здании располагалась местная начальная школа. Его реконструкция осуществлялась в рамках регионального проекта "Вам решать!", который реализуется при непосредственном участии жителей, власти и бизнеса.

При поддержке Компании "ЛУКОЙЛ" в центре был выполнен ремонт, и теперь здесь есть все условия для дополнительного образования и творческой реализации не только детей и подростков, но и взрослых жителей Фроловского.

"Компания "ЛУКОЙЛ" всегда поддерживает социально значимые проекты. Это так важно, что и в отдаленных от города населенных пунктах молодежь сможет заниматься творчеством и найти себе занятие по интересам. Уверен, это учреждение станет центром притяжения для всех местных жителей", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Заксобрания Нижегородской области Антон Гребень.

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Теги:
Кстовский район ЛУКОЙЛ Социальные проекты
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