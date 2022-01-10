Бесплатные курсы цифровой грамотности для незрячих и слабовидящих людей организуются в Нижегородской области Общество

Фото: Юлия Горшкова

Бесплатные курсы цифровой грамотности для незрячих и слабовидящих людей организуются в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство информационных технологий и связи региона.

Согласно информации, программа по обучению незрячих и слабовидящих граждан невизуальному использованию компьютеров, сенсорных мобильных устройств и цифровых сервисов реализуется в регионе с 2021 года в соответствии с целями нацпроекта "Цифровая экономика".

Программа разработана АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" совместно с министерством информационных технологий и связи региона.

"В 2022 году масштаб проекта увеличился: обучение будет организовано в девяти муниципальных образованиях, включая такие отдаленные, как Шахунский и Тоншаевский районы. Обучение смогут пройти 200 инвалидов по зрению, 20 из них разовьют свои навыки до экспертного тренерского уровня. Это обеспечит кадровую базу для дальнейшего развития проекта и его расширения на новых территориях Нижегородской области", - рассказал директор ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимир Распопов.

Исполнителем проекта по конкурсу выбран Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата". Эта некоммерческая организация является одним из лидеров индустрии обучения в сфере тифлоинформационных технологий в России. Нижегородские специалисты уже несколько лет обучают тренеров по невизуальному использованию компьютерной и мобильной техники, которые сегодня работают в 40 регионах России. Благодаря этому более 1000 незрячих людей получило возможность пользоваться цифровыми технологиями.

"Мы на собственном опыте знаем, насколько использование компьютеров и смартфонов расширяет возможности незрячих и слабовидящих людей практически во всех сферах жизни. Поэтому опыт Нижегородской области по обучению инвалидов по зрению цифровой грамотности за счет бюджетных средств было бы полезно распространить и на другие регионы России", - считает директор центра "Камерата" Екатерина Махнева.

Тренерами специализированных курсов в регионе выступают незрячие специалисты, которые уже освоили навыки невизуальной работы. Обучение проходит на обычных смартфонах и компьютерах. Информация с экрана дублируется речевыми подсказками, а управление осуществляется с помощью специальных жестов или команд клавиатуры. В результате незрячим людям становятся доступны практически все возможности современной техники, что помогает им самостоятельно выполнять многие повседневные задачи.

В рамках продвижения программы в проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области для журналистов была организована демонстрация методов обучения незрячих и слабовидящих обращению с телефонами и компьютерами. Тренеры показали, как распознать деньги с помощью смартфона, как воспользоваться приложением по отслеживанию доступного транспорта, как открыть файл на компьютере и отредактировать его.

"Мы хотим донести информацию до каждого потерявшего или теряющего зрение, до их родных и знакомых. Цифровая грамотность незрячих и слабовидящих – это базовая жизненная потребность. Это доступно, но нужно учиться", - считает старший проектный менеджер АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" Илья Лебедев.

Также, по его мнению, услуги развития цифровой грамотности инвалидов по зрению за счет бюджета – хороший пример эффективных решений в системе социальной поддержки граждан.

"Навыки пользования компьютером и мобильным устройством компенсируют недоступность физической инфраструктуры, замещая ее онлайн-услугами. Сегодня незрячий с цифровыми навыками и без таковых – это два совершенно разных человека. Мы даем людям возможности для дистанционной работы и образования, навигации по городским улицам и общественному транспорту, оплаты товаров, услуг и решения массы других повседневных вопросов", - добавил Илья Лебедев.

Записаться на курсы и получить консультацию можно по бесплатному телефону 8-800-550-46-80.

Напомним, что в 2021 году обучение по программе проходило в Нижнем Новгороде и Арзамасе. Навыки невизуального использования компьютеров и смартфонов смогли получить 130 незрячих и слабовидящих людей. Кроме того, 20 опытных пользователей с инвалидностью по зрению повысили свою квалификацию до экспертного уровня и получили навыки, необходимые для тренерской работы.