Нижегородские медработники вакцинируются от COVID-19 до очередного подъема заболеваемости инфекцией Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские медработники вакцинируются от COVID-19 до очередного подъема заболеваемости инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Согласно информации, сотрудники нижегородского Минздрава и медработники региона до понедельника сделают прививку от коронавируса, пока медорганизации работают без перегрузок и новых мер по сдерживанию инфекции.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, смягчение эпидемиологических ограничений является лишь временным затишьем. В настоящее время регион находится на нижнем плато по заболеваемости. Согласно статистке, в мире уже вторую неделю наблюдается рост заражений коронавирусной инфекцией, поэтому министр советует нижегородцам пройти вакцинацию до очередного эпидемиологического подъема.

Он напомнил, что вакцинацию необходимо проходить каждые полгода. Для ревакцинации доступны однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" и двухкомпонентная "Спутник V".

Ранее нижегородский Минздрав сообщил о достаточном количестве вакцин в Нижегородской области. Прививку в регионе сделали уже почти 1,9 млн человек.