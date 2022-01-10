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Более 1800 подростков сделали прививку от коронавируса в Нижегородской области

16 марта 2022 11:34  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 1 800 подростков сделали прививку от коронавируса в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Согласно информации, в регионе от коронавируса привито 1 863 ребенка в возрасте от 12 до 18 лет, при этом полный курс вакцинации прошел 1 121 подросток.

Всего в Нижегородской области вакцинацию прошли почти 1,9 млн человек.

Также в Минздраве сообщили, что в регионе имеется достаточный запас вакцин. Так, в наличии имеется 401 241 комплект вакцины "Спутник V", 50 378 комплектов вакцины "ЭпиВакКороны" и 8 522 комплекта вакцины "КовиВак". Также доступно 8 527 доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". 

Кроме того, доступны 1 016 комплектов детской вакцины "Спутник М".

Ранее сообщалось, что коечный фонд для больных ковидом в Нижегородской области сокращен до 2,6 тыс. единиц.

Напомним, что накануне губернатор региона Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области.

Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее в Нижегородской области были отменены обязательная дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и предприятий и обязательное ношение перчаток для сотрудников общепита, контактирующих с клиентами.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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