Нижегородская больница им. Семашко провела 56 операций в новом онкоотделении с начала года Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская больница им. Семашко провела 56 операций в новом онкологическом отделении с начала года. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, первое в Нижегородской области онкологическое отделение открылось в январе 2022 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в связи с учреждением Минздравом РФ нового Порядка оказания онкологической помощи.

По словам главврача больницы им. Семашко, из 56 онкологических операций 41 операция проведена по программе высокотехнологичной медицинской помощи.

Сообщается, что в отделении в сотрудничестве с Нижегородским областным онкологическим диспансером осуществляется оперативное хирургическое лечение раковых заболеваний. Во время операции используются новейшие 4К-эндовидеохирургические комплексы, современные электрохирургические платформы и сшивающие аппараты, позволяющие выполнять лапароскопические малотравматичные вмешательства без ущерба онкологическим принципам хирургии.

Заведующий онкологическим отделением Илья Дезорцев отметил, что все врачи отделения прошли обучение в лучших клиниках России и ведущих зарубежных хирургических центрах.

Ранее сообщалось, что нижегородские кардиохирурги используют новые методы при операциях на сердце.