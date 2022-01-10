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Общество

Нижегородская "Школа амбассадоров" Центра компетенций набирает студентов для обучения

17 марта 2022 14:37  [122] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) начала работу "Школа амбассадоров" Центра оценки и развития надпрофессиональных компетенций. Обучение здесь смогут пройти пройдут 70 студентов нижегородских вузов, сообщили в правительстве.

Согласно информации, лучших выпускников "Школы амбассадоров" пригласят на стажировку в правительство Нижегородской области, а после получения диплома они смогут начать карьеру в органах исполнительной власти.

Для учащихся КУПНО подготовил отдельную образовательную программу, направленную на развитие лидерских качеств, а также навыков публичных выступлений и продвижения в соцсетях. Программа обучения, состоящая из лекций, тренингов и мастер-классов, рассчитана на несколько месяцев.

Студенты, желающие стать амбассадорами Центра компетенций, могут отправить заявку на e-mail^ lyashkova@kupnokreml.ru. В заявке необходимо указать ФИО, курс, учебное заведение и контактный телефон.

Напомним, что Центры оценки и развития надпрофессиональных компетенций открываются в регионах страны согласно поручению президента России Владимира Путина. В Нижнем Новгороде они работают с октября 2021 года на базе КУПНО и ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В проект уже включились НГЛУ, НГПУ, НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, НГТУ, ПИМУ, НГАСУ, ВГУВТ, а также колледжи и училища региона.

Ранее сообщалось, что почти 200 нижегородских студентов получат городские стипендии в 2022 году.

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Теги:
купно Образование Студенты
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