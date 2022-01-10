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Экономика

Более 2 млрд рублей в 2022 году выделено на развитие культуры в Нижнем Новгороде

17 марта 2022 15:40  [59] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 2 млрд рублей в 2022 году выделено на развитие культуры в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по социальной политике.

Согласно информации, 2,7 млрд рублей будет направлено на мероприятия по повышению доступности культуры и обеспечение деятельности культурных учреждений в Нижнем Новгороде.

В частности, эти средства будут направлены на покупку музыкальных инструментов в 9 центров дополнительного образования, открытие модульной библиотеки в рамках нацпроекта "Культура", ремонтные и реставрационные работы в ОКН.

По словам и.о. директора департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светланы Гуляевой, в период с 2020 по 2021 год в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Нижнего Новгорода" был проведен капитальный ремонт в 32 объектах культуры.

По итогам заседания депутаты городской Думы обратились к городскому департаменту культуры с просьбой ежемесячно информировать их о планируемых культурных мероприятиях в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что осенью в Нижнем Новгороде вновь будет организован автокинотеатр.

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Теги:
Городская дума культура
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