Глеб Никитин внес поправки в областной бюджет об увеличении расходов на медицину Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин внес поправки в областной бюджет об увеличении расходов на медицину. Об этом губернатор Нижегородской области сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации, проект поправок внесен в Законодательное собрание Нижегородской области.

В частности, 500 млн рублей будет дополнительно направлено на лекарства для льготных категорий граждан. Более 350 миллионов - на приобретение машин скорой помощи.

Также свыше 160 млн пойдут на доплаты медикам, работающим с коронавирусом.

Кроме того, на 1,8 млрд рублей увеличится резервный фонд правительства региона, что позволит в кратчайшие сроки выделить деньги для помощи отраслям, столкнувшимся с трудностями. Так, недавно из резервного фонда было выделено 150 млн на поддержку аграрных предприятий

По словам Глеба Никитина, поправки в бюджет планируется вносить и дальше.

Ранее Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики.