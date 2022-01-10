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Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2022 года
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Экономика

Глеб Никитин внес поправки в областной бюджет об увеличении расходов на медицину

17 марта 2022 15:49  [56] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин внес поправки в областной бюджет об увеличении расходов на медицину. Об этом губернатор Нижегородской области сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации, проект поправок внесен в Законодательное собрание Нижегородской области.

В частности, 500 млн рублей будет дополнительно направлено на лекарства для льготных категорий граждан. Более 350 миллионов - на приобретение машин скорой помощи. 

Также свыше 160 млн пойдут на доплаты медикам, работающим с коронавирусом.  

Кроме того, на 1,8 млрд рублей увеличится резервный фонд правительства региона, что позволит в кратчайшие сроки выделить деньги для помощи отраслям, столкнувшимся с трудностями. Так, недавно из резервного фонда было выделено 150 млн на поддержку аграрных предприятий

По словам Глеба Никитина, поправки в бюджет планируется вносить и дальше. 

Ранее Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики.

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Теги:
Бюджет Глеб Никитин Здравоохранение
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