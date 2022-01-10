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Глеб Никитин внес поправки в областной бюджет об увеличении расходов на медицину. Об этом губернатор Нижегородской области сообщил в своем Telegram-канале.
Согласно информации, проект поправок внесен в Законодательное собрание Нижегородской области.
В частности, 500 млн рублей будет дополнительно направлено на лекарства для льготных категорий граждан. Более 350 миллионов - на приобретение машин скорой помощи.
Также свыше 160 млн пойдут на доплаты медикам, работающим с коронавирусом.
Кроме того, на 1,8 млрд рублей увеличится резервный фонд правительства региона, что позволит в кратчайшие сроки выделить деньги для помощи отраслям, столкнувшимся с трудностями. Так, недавно из резервного фонда было выделено 150 млн на поддержку аграрных предприятий
По словам Глеба Никитина, поправки в бюджет планируется вносить и дальше.
Ранее Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики.
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