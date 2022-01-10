Мошенничество по договорам страхования недвижимости пресечено в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мошенничество по договорам страхования на недвижимости пресечено в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Согласно информации, группа из девяти нижегородцев организовала в регионе преступную схему по обману страховых компаний путем умышленного уничтожения застрахованного имущества.

Согласно информации, в преступлениях были задействованы сотрудники ГУ МЧС России и замдиректора оперативного офиса одной из страховых компаний.

В результате правонарушений страховым компаниям был нанесен ущерб на сумму свыше 45 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

Ранее сообщалось, что за мошенничество к 3 годам колонии был приговорен бывший начальник технико-экономической службы нижегородского авиазавода "Сокол".