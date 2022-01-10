Артем Баженов: "Упрощение подачи документов для установки летних веранд поможет бизнесу получать больше выручки" Общество

Артем Баженов Фото: Михаил Солунин, РБК

Совладелец холдинга SCG, ресторанной группы "Совок", "Салют Burgers", "Пастарама" Артем Баженов рассказал НИА "Нижний Новгород" о текущей ситуации в ресторанном бизнесе Нижнего Новгорода.

"Решение об упрощении процесса подачи документов для установки летних веранд сделает Нижний Новгород лучше, - заявил он. - Очень позитивно оцениваю эту инициативу. Не все рестораторы могут самостоятельно и без помощи юристов подготовить весь список документов. Теперь это будет гораздо проще. Быстрее запустятся все объекты и площадки в городе. Также владельцам бизнеса станет легче в плане выручки. Что касается красоты, город только улучшится.

Также бизнесмен прокомментировал закрытие популярной сети ресторанов быстрого питания в Нижнем Новгороде.

"На какое-то время спрос у людей на фастфуд уйдет, но после проведения рекламных кампаний мы, как и другие компании, сможем привлечь к себе часть аудитории. Проекты, которые смогут заместить рестораны быстрого питания, у нас в городе есть. Мы уже прорабатываем вопрос о создании похожей продукции", - добавил Артем Баженов.

Напомним, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил упростить процесс подачи документов для установки летних веранд и НТО.