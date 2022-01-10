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Бизнес

Процесс подачи документов для установки летних веранд и НТО упростят в Нижнем Новгороде

16 марта 2022 16:53  [60] Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Процесс подачи документов для установки летних веранд и нестационарных торговых объектов упростят в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на встрече главы города Юрия Шалабаева с представителями малого и среднего бизнеса.

Согласно информации, нижегородским предпринимателям не придётся заново собирать весь пакет документов на НТО и летние веранды, если проект не меняется по сравнению с прошлогодним.

По словам Юрия Шалабаева, он склонен вообще отменить сбор пакета документов для тех, кто годами открывает летние веранды и НТО на одних и тех же площадках, если принципиально проект не меняется. Для новых веранд и НТО пакет документов также необходимо минимизировать, например, спрашивать только те, которые связаны с безопасностью.

Также на встрече обсуждались новые меры поддержки бизнеса в регионе. Мэр Нижнего Новгорода напомнил, что уже поручил увеличить доли городских средств, предназначенных для грантов начинающим бизнесменам, самозанятым и для субсидий предприятиям, модернизирующим производство.

Кроме того, глава города пообещал усилить меры по контролю за незаконной торговлей по просьбе представителя цветочного бизнеса Людмилы Препышкиной.

Ранее сообщалось, что предприятия НХП и туризма Нижегородской области получат дополнительные меры поддержки.

Также напомним, что Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономик.

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Теги:
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