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Экономика

Почти 90 млн рублей будет направлено на поддержку хлебопеков в Нижегородской области

17 марта 2022 18:54  [55] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 90 млн рублей будет направлено на поддержку хлебопеков в Нижегородской области. Об этом сообщил председатель комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований Андрей Макаров.

Согласно информации, средства будут выделены на компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенной продукции.

По словам Андрея Макарова, пищевая промышленность в настоящее время приобретает особое значение. Выделяемые средства позволят этой отрасли чувствовать себя более уверенно.

Также комиссия Федерального Собрания Российской Федерации поддержала выделение Нижегородской области более 40 млн рублей для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, региональное и федеральное правительство постоянно находятся на связи с представителями промышленности и бизнеса.

"Выделяются беспрецедентные средства в максимально оперативные сроки", - сказал глава региона.

Ранее Глеб Никитин внес поправки в областной бюджет об увеличении расходов на медицину.

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Теги:
Продовольствие Промышленность
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