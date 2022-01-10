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Общество

Более 260 млн рублей будет направлено на социальную поддержку граждан в Нижегородской области

17 марта 2022 19:22  [98] Общество
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 260 млн рублей будет направлено на социальную поддержку граждан в Нижегородской области. Об этом сообщает правительство региона.

Согласно информации,  губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес поправки в областной бюджет, по которым 265,5 млн рублей будет дополнительно направлено на предоставление мер социальной поддержки граждан в связи с увеличением размера выплат с 1 февраля 2022 года на 8,4%.

Ранее глава региона внес поправки в областной бюджет об увеличении расходов на медицину. Так, 500 млн рублей будет дополнительно направлено на лекарства для льготных категорий граждан. Более 350 миллионов - на приобретение машин скорой помощи. 

Также свыше 160 млн пойдут на доплаты медикам, работающим с коронавирусом.  

Кроме того, на 1,8 млрд рублей увеличится резервный фонд правительства региона, что позволит в кратчайшие сроки выделить деньги для помощи отраслям, столкнувшимся с трудностями.

Таким образом, после принятия поправок Заксобранием региона доходы областного бюджета на 2022 год будут увеличены на 83 млн рублей, до 229,5 млрд рублей. Это связано с увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Расходы областного бюджета увеличатся на 5,6 млрд рублей, до 256,9 млрд рублей.

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Теги:
Социальная сфера Социальные выплаты
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