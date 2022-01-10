Около 18 млн рублей получат нижегородские библиотеки на приобретение книг в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде состоялось итоговое совещание директоров центральных библиотек области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В мероприятии, прошедшем в областной научной библиотеке им. В.И.Ленина, приняли участие руководители 60 учреждений. Они обменялись опытом развития библиотечного обслуживания и обсудили вопросы повышения общедоступности библиотек.

Как рассказала первый замминистра культуры Нижегородской области Наталья Суханова, за три года в регионе создано 17 модельных библиотек, причём 9 из них - только за прошедший год. По стране это самый высокий показатель.

Напомним, модельные библиотеки оснащены компьютерами, 3D-принтерами, очками виртуальной реальности, автоматизированными рабочими местами и станциями самостоятельной книговыдачи.

Кроме того, библиотеки получили серьёзную государственную поддержку для комплектования фондов новой литературой. Так, в прошлом году на эти цели было направлено более 18 млн рублей. На эти средства 247 библиотек смогли приобрести свыше 52 тысяч печатных изданий.

В 2022 году на комплектование книжных фондов библиотек региона также предусмотрено 18 млн рублей.

Стоит отметить, что Нижний Новгород получил почётное звание "Библиотечная столица России 2022 года". Так, в столице Приволжья в мае состоится Всероссийский библиотечный конгресс.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером по количеству библиотек, модернизированных в рамках нацпроекта "Культура".