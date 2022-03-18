Разлив сточных вод произошел в Борском районе Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Разлив сточных вод произошел в Борском районе. Об этом сообщили в Управлении Росприроднадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, инспекторы управления Росприроднадзора установили, что в районе поселка Лесной Борского района находится канализационно-насосная станция, от которой в лес выведена труба. Рядом с ней был зафиксирован разлив сточных вод,а также присутствовал характерный запах канализации.

В настоящее время ведомство устанавливает собственника КНС и возможные причины истечения стоков.

Виновные в нарушении экологических требований будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что администрацию Автозаводского района через суд обяжут не сбрасывать в Оку неочищенные стоки.