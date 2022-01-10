Администрацию Автозаводского района через суд обяжут не сбрасывать в Оку неочищенные стоки Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Администрацию Автозаводского района Нижнего Новгорода через суд обяжут прекратить сброс неочищенных сточных вод в реку Ока. Об этом заявили в Управлении Росприроднадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, судебное разбирательство инициировала Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура, которая выступила в защиту интересов граждан, проживающих или находящихся вблизи Оки.

Как рассказали в Росприроднадзоре, ещё в июле 2020 года инспекторы зафиксировали сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Оки в районе ул. Юлиуса Фучика,100. Сточные воды попадали в реку через автозаводский обводной канал, который предназначен для отвода дождевых и талых вод с территории района.

В ведомстве добавили, что на тот момент локальные очистные сооружения на обводном канале отсутствовали, а в отобранных пробах сточных вод было выявлено многократное превышение по целому ряду загрязняющих веществ.

Поскольку обводной канал находится в безвозмездном пользовании администрации Автозаводского района, пояснили в региональном Управлении Росприроднадзора, она обязана при эксплуатации объекта соблюдать все установленные требования, включая экологические.

По итогам административного расследования администрацию района оштрафовали за нарушение Водного кодекса РФ по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ. Суд во всех инстанциях поддержал позицию Росприроднадзора. Кроме того, юридическому лицу было вынесено предписание об обязательном устранении нарушений до 1 июня 2021 года, что также не было выполнено

Более того, несмотря на все предписания и штрафы администрация продолжила свою работу с нарушениями природоохранного законодательства.

Теперь природоохранная прокуратура через суд намерена обязать юридическое лицо прекратить сброс в Оку неочищенных дождевых и талых вод.

Напомним, в 2019 году автозаводский обводной канал почистили впервые за 30 лет. На эти цели из городского бюджета было выделено 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Управление Росприроднадзора по Нижегородской области провело плановую выездную проверку деятельности ООО "Автозаводская ТЭЦ". По итогам проверки предприятие оштрафовали более чем на 800 тысяч рублей.