Теплоэнерго
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
09 марта 2022 14:36  [37] Администрацию Автозаводского района через суд обяжут не сбрасывать в Оку неочищенные стоки
09 марта 2022 13:43  [98] Нижегородцам рекомендуют соблюдать технику безопасности при нахождении на льду
09 марта 2022 13:22  [111] Студенты из Донецка и Луганска смогут продолжить обучение в Нижегородском институте управления РАНХиГС
09 марта 2022 12:40  [141] Конференция "Региональная школа журналистики" откроется 10 марта в ННГУ
09 марта 2022 11:57  [762] Поезда "Ласточки" заменят "Стрижи" на маршруте Нижний Новгород-Москва с 10 марта
09 марта 2022 10:58  [188] Глеб Никитин поддержал инициативу нижегородских модельеров о замене импортной одежды
09 марта 2022 10:34  [144] Концертный зал в нижегородской государственной консерватории отреставрируют за 23,6 млн рублей
09 марта 2022 09:32  [203] Установка только интеллектуальных приборов учета электроэнергии разрешена с 1 января 2022 года
08 марта 2022 16:15  [496] Цветы, подарки, "РосКвиз", танцевальная тренировка - в Нижегородской области поздравили женщин с 8 Марта
08 марта 2022 14:55  [953] Понтонная переправа между Павлово и Тумботино будет временно демонтирована 9 марта
Общество

Администрацию Автозаводского района через суд обяжут не сбрасывать в Оку неочищенные стоки

09 марта 2022 14:36  [37] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Администрацию Автозаводского района Нижнего Новгорода через суд обяжут прекратить сброс неочищенных сточных вод в реку Ока. Об этом заявили в Управлении Росприроднадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, судебное разбирательство инициировала Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура, которая выступила в защиту интересов граждан, проживающих или находящихся вблизи Оки.

Как рассказали в Росприроднадзоре, ещё в июле 2020 года инспекторы зафиксировали сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Оки в районе ул. Юлиуса Фучика,100. Сточные воды попадали в реку через автозаводский обводной канал, который предназначен для отвода дождевых и талых вод с территории района.

В ведомстве добавили, что на тот момент локальные очистные сооружения на обводном канале отсутствовали, а в отобранных пробах сточных вод было выявлено многократное превышение по целому ряду загрязняющих веществ.

Поскольку обводной канал находится в безвозмездном пользовании администрации Автозаводского района, пояснили в региональном Управлении Росприроднадзора, она обязана при эксплуатации объекта соблюдать все установленные требования, включая экологические.

По итогам административного расследования администрацию района оштрафовали за нарушение Водного кодекса РФ по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ. Суд во всех инстанциях поддержал позицию Росприроднадзора. Кроме того, юридическому лицу было вынесено предписание об обязательном устранении нарушений до 1 июня 2021 года, что также не было выполнено

Более того, несмотря на все предписания и штрафы администрация продолжила свою работу с нарушениями природоохранного законодательства.

Теперь природоохранная прокуратура через суд намерена обязать юридическое лицо прекратить сброс в Оку неочищенных дождевых и талых вод.

Напомним, в 2019 году автозаводский обводной канал почистили впервые за 30 лет. На эти цели из городского бюджета было выделено 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Управление Росприроднадзора по Нижегородской области провело плановую выездную проверку деятельности ООО "Автозаводская ТЭЦ". По итогам проверки предприятие оштрафовали более чем на 800 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Ока Росприроднадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph