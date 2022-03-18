Нижегородцы смогут подключить банковскую карту к своему проездному тарифу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы смогут подключить банковскую карту к своему проездному тарифу. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации, "Ситикард" разработала систему, с помощью которой у нижегородцев появится возможность "привязать" банковскую карту к выбранному проездному тарифу для оплаты проезда в общественном транспорте.

Также компанией завершена разработка виртуальной транспортной карты, которую можно будет использовать в специальном мобильном приложении.

Кроме того, директор ООО "Ситикард" Юрий Рябиков рассказал, что в 2021 году 200 нижегородских автобусов были оборудованы валидаторами. В течении месяца они будут дополнены принтерами печати.

Ранее сообщалось, что около 400 тысяч льготных транспортных карт было выпущено для жителей Нижнего Новгорода.