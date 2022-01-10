Около 400 тысяч льготных транспортных карт выпущено для жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 400 тысяч льготных транспортных карт было выпущено для жителей Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации, по состоянию на 1 марта 2022 года в Нижнем Новгороде было выпущено 398 160 транспортных карт с момента запуска программы.

Из них льготных карт было выпущено 251 524, студенческих карт - 70 561 и карт школьников - 76 065.

Также сообщается, что 29% от всех поездок оплачиваются льготными транспортными картами.

Ранее "Ситикард" рассказал о работе банковских карт в нижегородском общественном транспорте. Также карты Visa и Mastercard стали недоступны для оплаты проезда в общественном транспорте с помощью Apple Pay и Google Pay.