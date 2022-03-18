Фото:
Флешмоб "8 лет вместе" прошел на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Согласно информации, флешмоб посвящен годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.
В мероприятии приняло участие более 400 представителей молодежных общественных организаций, которые собрались на "Нижегородской восьмерке" и при помощи цветной ткани в руках окрасили лестницу в цвета триколора.
Также в акции приняли участие волонтеры, представители общественных и патриотических организаций и обычные жители Нижнего Новгорода, которые пожелали выразить свое отношение к важному историческому событию.
По словам зампреда комиссии по молодежной политике регионального отделения "Единой России" Кирилла Карташева, Нижнему Новгороду повезло, у города есть своя символичная "восьмерка" - Чкаловская лестница, которая стала участницей нашего флешмоба.
"Восемь лет назад произошло действительно большое событие как для жителей полуострова Крым, так и для всей нашей страны. Время показало, что все было не зря и крымчане сделали правильный выбор", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде от ДК ГАЗа стартовал автопробег, в котором приняло участие более 150 транспортных средств, оформленных в цветах российского триколора. Масштабная колонна проехала по Канавинскому мосту. Организаторами выступили общественные организации региона, представители политических партий, активисты "Молодой гвардии "Единой России", мотоклуб "Ночные волки".
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+