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Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
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Общество

Флешмоб "8 лет вместе" прошел на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде

18 марта 2022 16:15  [45] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Флешмоб "8 лет вместе" прошел на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Согласно информации, флешмоб посвящен годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

В мероприятии приняло участие более 400 представителей молодежных общественных организаций, которые собрались на "Нижегородской восьмерке" и при помощи цветной ткани в руках окрасили лестницу в цвета триколора.  

Также в акции приняли участие волонтеры, представители общественных и патриотических организаций и обычные жители Нижнего Новгорода, которые пожелали выразить свое отношение к важному историческому событию.  

По словам зампреда комиссии по молодежной политике регионального отделения "Единой России" Кирилла Карташева, Нижнему Новгороду повезло, у города есть своя символичная "восьмерка" - Чкаловская лестница, которая стала участницей нашего флешмоба.

"Восемь лет назад произошло действительно большое событие как для жителей полуострова Крым, так и для всей нашей страны. Время показало, что все было не зря и крымчане сделали правильный выбор", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде от ДК ГАЗа стартовал автопробег, в котором приняло участие более 150 транспортных средств, оформленных в цветах российского триколора. Масштабная колонна проехала по Канавинскому мосту. Организаторами выступили общественные организации региона, представители политических партий,  активисты "Молодой гвардии "Единой России", мотоклуб "Ночные волки".  

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Теги:
крым
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