Эксперт-мониторинг событий с 11 по 18 марта 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Украина – возможные конфигурации будущего

Своим видением будущего Украины делится декан факультета медиакоммуникаций МГИК, эксперт "Минин – центра" Юрий Кот.



Ради восстановления исторической справедливости и правды Украина как русофобская идея, придуманная Западом несколько столетий назад, начиная с поляков, нежизнеспособна. Поэтому говорить надо о дальнейшем развитии земли, которая сейчас называется Украина и самоопределении людей, которые там будут жить после демилитаризации и денацификации. Очевидно, что будущее этих людей только вместе с Россией, с Белоруссией и другими осколками Российской Империи. При всей моей любви к этой стране ранее, мы видим, что сегодня она пришла к своему финальному этапу развития, какой и задумывалась Западом. Это явно абсолютно бесчеловечное образование пришло к своему логическому концу – войне с Россией.

Рассмотрим потенциальные государственные образования на этой территории. Начнем с исторических - Малороссия и Новороссия. Мы должны исправить тот кощунственный эксперимент, который был поставлен над малороссами и новороссами во время Советского периода, вернув эту землю именно этим людям. Потому что удивительная история получается: до создания Советского Союза эта земля населялась в основном малороссами и новороссами. За время советского периода они все куда-то "подевались" и появились украинцы, переформатирование которых проходило, в том числе и в советском периоде. Нельзя лишать малороссов и новороссов собственной земли. Эти государственные образования должны быть частью русского цивилизационного мира.

Что касается аппендикса, которым стала некогда русская земля Галичина, известная еще со времен Даниила Галицкого - эта земля обречена на разруху, на прозябание, на абсолютное разложение. Причем, прежде всего, из-за самого Запада, который заинтересован в Галичине только как в территории, постоянно генерирующей русофобию. Ее усеченный ресурс, хоть и являющийся абсолютным воплощением нацизма не будет иметь практического смысла. Тем более, русины и венгры, проживающие в Закарпатье, укрепились в своем желании отделиться от бандеровцев.

Когда Галичина останется за бортом антирусского проекта, она будет не нужна в Европе. Вспомните, что говорили те же самые гитлеровские фашисты, когда пришли на эту территорию. Они ужасались жестокости галичан, бандеровцев и ситуативно терпели их как идеальное оружие против русских: "Как только мы русских победим, всех этих "унтерменшей" надлежит уничтожить, потому что они очень опасны". То есть мы должны понимать, что, как только эту землю отторгнет Малороссия и Новороссия, Запад сделает все возможное, чтоб зачистить ее от манкуртов.

Отдельно остановлюсь на перспективах проведения специальной операции в Житомирской и Винницкой областях как в проблемных, "рубиконных" землях. Житомир и Винница – Малороссия, это наша земля, русская. Известный воевода Житомир более 1100 лет назад заложил этот город. Винница переживала разные времена в своей истории. Когда началась Великая Отечественная Война, фашисты там фактически выкосили местное население, потому что оно было во многом еврейским. В советский период его снова пришлось заселять. Да, сейчас в этом аграрном крае много бандеровцев, но денацификация, которая обязательно здесь произойдет, вновь освободит эту землю. Винница, однозначно, будет денацифицирована. Спустя годы после всех этих процессов именно эта земля исторической Малороссии, с которой и пошла вся великая Россия, будет форвардом в развитии нового цивилизационного русского проекта, еще и другим будет показывать, что значит – быть русским.

Какое государственное образование станет юридическим правопреемником существующего Киева - никто не знает. Предположу, что впереди возможно дробление на маленькие удельные княжества, на республики. У нас уже есть сформированные республики – Донецкая и Луганская, я думаю, что не за горами могут быть Одесская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Житомирская и т.д. Это – один вариант. Второй вариант - люди этой земли после денацификации и тотальной зачистки от нацистов и русофобов захотят юридической нераздельности с Россией. Однозначно - люди после денацификации поймут, что не хотят иметь никакого отношения к нацистскому проекту "Украина".



Возможно и общее единение освобожденных земель под именем "Новороссия". Это даже более символично. Новая Россия, новая земля. Это будет соответствовать и исторической правде, и внутреннему состоянию народной души, прежде всего. В дальнейшем, не удивлюсь, если Киев, как центр Новороссии, станет духовным центром всей великой России. Может быть, патриарх решит со временем перенести патриархию в Киев, на ее историческую родину. Сейчас мы живем в очень сложные, но исторически переломные времена, которые будут описаны в летописях.

Если говорить о силах внутри самой Украины, на которые можно опереться в борьбе с нацизмом, то это та часть православной общины, которая не ушла в раскол. Помимо православной общины, это русские, русские по состоянию души, которые там находятся под нацистским гнетом все 8 лет. А если точнее, то все 100 лет, и особенно последние 30. Русские люди, там их уже большинство, особенно после того великого исхода бандеровцев, который начался после начала нашей операции. Миллионы их сбежали во Львов, а потом куда подальше. Убежали люди, которые обмануты, а значит, заражены русофобской нацистской идеей "украинства". Тех же, которые решили не сбегать, а с оружием в руках противостоять очищению ждет участь преступников - их или положат в землю, или возьмут в плен с последующим расследованием. А дальше они будут осуществлять работы по восстановлению сел и городов ими же и разрушенных, до искупления вины. Большая же часть людей, почувствовав, что Россия пришла навсегда, конечно же, встанет рядом с нами.

Когда закончится процесс денацификации, начнется "Донецкий процесс", который будет более мощным и сильным, чем Нюрнбергский. Когда все нацисты и их преступления будут вскрыты и показаны общественности, очень многие люди на Украине, поймут, что действительно обмануты по-настоящему. Увидев, что творилось, дай бог, чтобы они не сошли с ума. Ведь украинцы, на самом деле, они такие же русские, как и мы с вами. И внутри каждого украинца живет русский человек, а это значит, с понятиями порядочности и совести и чести.

Честного человека можно обмануть и это может произойти в силу разных причин, особенно, когда он живет в пограничном, вакханальном состоянии. Но эти честные люди, когда узнают о дезинформации от украинских властей, я переживаю за них, потому что, наверное, психиатр будет в тот момент самой важной профессией, представители которой должны будут спасать людей от самоубийства. Потому что честный человек, когда поймет, к чему он имел отношение, он явно будет задумываться о самоубийстве. Поэтому наша задача – это все выдержать, донести, постараться максимально сберечь людей, потому что нам еще всем вместе строить великую Россию. Великую Россию от Збруча до Владивостока.

Майданная власть многих людей выдавила из страны. Уезжали не потому, что они трусы или плохие, просто потому что люди понимали, что надо выжить, но, главное, что они не сложили руки и не сидели, и не ждали, пока труп врага проплывет по реке, а каждый делал на своем месте, максимально приближал день победы. Многие вернутся: кто из Европы, кто из России и будут заниматься обустройством своей земли родной.

Процесс формирования новой местной власти многофакторный. Мы многое пока не знаем, о многом пока не говорим, но из того, что можно сегодня осознать и сказать - на освобожденных территориях будут формироваться новые органы власти из местного населения, которое 8 лет жило под пятой нацистов, и из русских людей, рожденных на Украине, которые были вынуждены бежать от нацизма для того, чтобы сберечь себя и продолжить борьбу. Эти люди обязательно будут задействованы.

Малороссы – это хозяйственные люди. Всю свою жизнь они жили в состоянии окраинной земли: западной окраины русской цивилизации, восточной окраины западной цивилизации и, понятное дело, что на окраинной земле то одни проходили, то другие и постоянно происходила селекция в пользу тех, у кого есть умение выживать.

Умение выживать не только в военное время, но и в мирное. Это значит, быть более активным, смекалистым, находить решения в безвыходных ситуациях. Это является отличительными чертами малороссов, тех самых, которые и хлебосольные, и веселые, и жизнерадостные. Если воевать, то воевать, гулять, так гулять (я родом с Житомира). Это все про нас, поэтому, прежде всего, нужно говорить именно о таких людях, которые и составят костяк будущей обновленной русской земли.

Гумилев говорил: "Когда украинец умнеет, он становится русским". В среде "мигрантов совести", уехавших с бандеровской Украины есть определенная палитра взглядов. Если мы говорим о мигрантах, которые все еще носятся с идеей "украинства", то там нет ни мира, ни согласия, ни тем более, чувства братского плеча. Там постоянно на 2 украинца - 3 гетмана. Те же люди, которые в результате своих исторических знаний, в результате своего желания успеть создать, созидать, творить, те люди, которые при знаниях и желании работать, еще и имеют силы, конечно, они вместе держатся. Разумеется, за эти 8 лет разное было, но кто мы есть, если Господь Бог всех призовет и скажет "надо". Конечно, будут все объединяться. Единственное, что, очень хочется, чтобы среди этих людей на этой земле, обновленной не было носителей идей "украинства", во всех ее проявлениях, чтобы это были действительно люди русские.

Региональная тема – В России появится новая система оценки работы ученых

Как отмечает эксперт "Минин – центра", к.и.н., ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александр Сорокин, в России появится новая система оценки деятельности ученых. Сама по себе эта система является сугубо вспомогательным инструментарием, однако напрямую влияет на финансирование науки. Это обусловлено тем, что до настоящего времени практически все государственные задания, а также грантовые программы подразумевали в качестве отчетности подготовку и публикацию статей в зарубежных научных изданиях (или изданиях, которые индексируются в зарубежных базах данных Scopus и Web of Sciences). Более того, к участию в почти во всех конкурсах на получение грантового финансирования от государства ученые допускались только при наличии определенного количества таких публикаций.

Известно, что ныне в качестве альтернативы зарубежным публикациям в министерстве науки и высшего образования РФ для оценки работы ученых рассматриваются: создание отечественного перечня авторитетных периодических изданий и конференций; изменение веса публикаций в пользу отечественных изданий и монографий; использование результатов исследований в промышленности. Эти меры кажутся адекватными в сложившейся внешнеполитической ситуации, поскольку зарубежные коллеги начинают приостанавливать сотрудничество с российскими учеными. При этом, напомним, еще в марте 2021 года Правительство РФ утвердило внесение изменений в госпрограмму "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", согласно которым в течение ближайших лет должно увеличиться на 15 тысяч число работающих в научно-образовательных организациях специалистов, которые имеют статьи в самых рейтинговых изданиях из международных баз данных. Кроме того, должен был вырасти и процент таких публикаций, подготовленных в соавторстве с зарубежными учеными.

Между тем такая формализация труда ученых является одной из причин из падения престижа профессии, поскольку по ряду дисциплин (особенно социогуманитарного профиля) отечественные исследования не очень востребованы за рубежом. В условиях требования таких публикаций складывается порочный круг, когда получить грантовое финансирование исследований не представляется для целого ряда ученых возможным. Неудивительно, что по данным Высшей школы экономики, за 20 лет, начиная с 2000 года, общее количество исследователей в России уменьшилось на 20%, при этом максимально снизился приток молодых кадров: если ранее в аспирантуре обучалось порядка 150 тыс. человек, то теперь этот показатель упал до 84 тысяч. Более того, уменьшилась и доля аспирантов, защищающих по окончании аспирантуры диссертации: если ранее она была порядка 30%, то теперь – порядка 10 %.

В условиях существования программы развития российских университетов "Приоритет – 2030", победителями которой стали несколько нижегородских вузов, в частности, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Приволжский исследовательский медицинский университет и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, следует объективно обратить внимание на развитие не наращивания количества статей в зарубежных журналах, а на формирование рейтинговой системы внутри российской научной периодики, а также на ориентирование российской науки прежде всего "внутрь". Особое внимание должно уделяться развитию программ поддержки молодых специалистов.

Муниципальная тема – Будущие победы готовятся сегодня в школе



"Победу в войне одержал советский десятиклассник, который окончил школу в 41 году" - советский философ Александр Александрович Зиновьев.



Эксперт "Минин – центра", учитель истории, руководитель школьного музея боевой Славы Евгений Серов подчеркивает, что историческая наука сегодня сталкивается не только с естественными, закономерными процессами развития всего того, что изучается этой дисциплиной, но и с жесточайшим стремлением переписать ее. В истории каждого народа есть свои драматические, героические и эпохальные периоды и события. В нынешней России мы имеем дело с ожесточенной борьбой за историческое наследство. Тема фальсификации истории является одной из актуальных областей современной политики.

Работа школьного учителя истории в настоящее время, не умаляя значимость других наук, выходит на первый план. Работа на современном этапе очень сложная, имеющая различные точки зрения в педагогической среде, разные приемы её реализации. Борьба за мировоззрение детей имеет судьбоносное значение.

Современная информационная война и фальсификация истории на практике представляет собой единое целое, поскольку это искажение и есть информационная война.

Одним из объектов фальсификаторов является история Великой Отечественной войны, которая является гордостью нашего народа и продолжает, спустя 76 лет, сплачивать всю страну. В своём устремлении поколебать этот столп переплелись усилия как зарубежных, так и, к сожалению, отечественных научных, общественных и банковских деятелей, назовем их прямо - 5 колонна. Сегодня идёт, нарастая по интенсивности и ожесточенности, настоящая война за Великую Отечественную войну, теперь и за спецоперацию на Украине.

Ситуацию усугубляет практикующаяся сейчас концепция школьного образования как сферы услуг. Школу поставили в ряд парикмахерских, ателье, салонов, а учителя пытаются сделать промежуточным звеном между ребенком и компьютером, где во главу школьного обучения поставлено получение компетенций и потребительских навыков. Отсутствие мировоззрения и личностной самоидентификации ведет к созданию биомассы вместо русского, российского народа.

Определенную надежду дает программа воспитания и методических рекомендаций, разработанных Институтом стратегии развития образования: "Современный национальный идеал личности, воспитанный в современной российской школе – это ВЫСОКОНРАВСТВЕННЫЙ, ТВОРЧЕСКИЙ, КОМПЕТЕНТНЫЙ гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа". Надо реализовывать эту стратегию, постоянно ведя поиск форм общения с детьми, воплощая на практике правильные слова.

В этой парадигме необходима постоянная классная и факультативная работа - организация постоянных контактов с армейскими частями, флотскими коллективами, ветеранами боевых действий, посещения мест боевой Славы. Когда мои дети прошли на мемориальное кладбище в Волгограде… они говорить не могли от сопереживания и потрясения... А после окончания специальной операции таких мест и героев станет больше.

Важнейшая составляющая нашего общества – интернационализм. Особенно очевидным это становится, когда смотришь на мраморные плиты с фамилиями погибших красноармейцев, по которым ощущаешь географию Великой страны. Здесь лежат буряты и русские, евреи и татары, башкиры и дагестанцы, украинцы и белорусы - все народы России и Советского Союза.

В заключение хочу отметить, что руководство нашего государства понимает важность воспитания молодёжи с позиции гражданственности, духовности, нравственности. "При всей разнице наших взглядов дискуссия об идентичности, о национальном будущем невозможна без патриотизма всех её участников" (В.Путин).