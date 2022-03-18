Расширение производства запланировано на нижегородской обойной фабрике Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расширение производства запланировано на нижегородской обойной фабрике. Об этом заявил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

По его словам, реализация инвестпроектов продолжается, несмотря на определенные вопросы в плане поставок и логистики.

Так, нижегородская фабрика обоев и красок "Лоймина" из Сокольского района планирует расширить производство продукции.

В 2021 году объем производства на фабрике составил 260 тыс. рулонов обоев. Его расширение позволит увеличить выпуск продукции примерно в 1,5-2 раза.

Руководитель маркетинговых проектов компании Ирина Минина отметила, что предприятие продолжает стабильно работать, сохраняя цены 2021 года. Предприятия продолжает поставлять продукцию в страны Азии, а также планирует выпуск новых линеек и открытие нового производственного цеха.

Ранее сообщалось, что нижегородский мясоперерабатывающий комплекс будет расширен за 4,5 млрд рублей.

СПРАВКА:

"Лоймина" - единственное в России предприятие по производству экологически чистых флизелиновых обоев. Основная продукция – обои брендов "Лоймина" (премиальный сегмент) и "Миласса" (средний сегмент), а также краска бренда "Свисс Лейк". Рынок сбыта – регионы России и страны СНГ, Азербайджан, Китай, Саудовская Аравия. Участник международных специализированных выставок.