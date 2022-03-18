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Экономика

Первый региональный пакет антикризисных мер формируется в нижегородской области

18 марта 2022 19:53  [88] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Оперштаб по предотвращению негативных явлений в экономике, финансовой сфере и сфере информтехнологий Нижегородской области рассмотрел предложения первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития региона. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Заседание провёл руководитель штаба - замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Он рассказал, что на федеральном уровне в режиме нон-стоп собираются предложения от регионов. В частности, от Нижегородской области было направлено более 120 предложений, и многие из них включены в общероссийские пакеты поддержки.

В настоящее время формируется первый региональный пакет антикризисных мер, среди которых есть уникальные решения. Например, создание кадрового центра и центра импортозамещения.

Согласно региональному плану, в Нижегородской области поддержку получит малый и средний бизнес, предприятия народных-художественных промыслов, агропромышленный комплекс.

Для оценки ситуации ведётся мониторинг изменения финансово-хозяйственной деятельности системообразующих предприятий – их в регионе порядка 300. Также ведётся мониторинг цен и наличия в регионе товаров первой необходимости.

Кроме того, для бизнеса из пострадавших отраслей также действуют кредитные каникулы. Обратиться за ними можно до 30 сентября 2022 года, сообщила начальник Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Лариса Павлова.

В данный момент действует ряд площадок, где представители малого и среднего бизнеса, участники финансового рынка и граждане могут найти информацию о существующих мерах поддержки: для предпринимателей работает портал "Мой бизнес", на сайте Банка России создан раздел "Работа финансовой системы в условиях санкционных ограничений", а правительство РФ создало портал объясняем.рф для оперативного информирования населения о наиболее острых социально-экономических вопросах.

План первоочередных мер поддержки уже утверждён органами исполнительной власти. При необходимости он будет доработан на основании предложений представителей делового сообщества. После этого план внесут на утверждение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией. В состав корштаба включены представители органов государственной власти Нижегородской области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, финансовых, общественных и других организаций. Председателем штаба является губернатор Нижегородской области.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Финансы экономика
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