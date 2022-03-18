Федеральные средства на поддержку рынка труда выделят Нижегородской области Экономика

Федеральные средства планируется выделить Нижегородской области на поддержку рынка труда. Предложение по выделению средств поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Макаров.

Согласно информации, более 554 млн рублей предполагается направить на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда.

Почти 170 млн будет выделено на региональные программы по организации профобучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий.

Как отметил Андрей Макаров, стабильность рынка труда имеет серьёзное значение для всех регионов страны. Поэтому действовать следует на упреждение, не дожидаясь возникновения проблемных ситуаций.

В соответствии с поручениями президента России правительство выделяет на указанные цели очень серьёзные средства, добавил депутат.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что выделенные средства будут направлены, прежде всего, на временное трудоустройство, обучение и организацию общественных работ.

Кроме того, предприятия, которые обеспечат временную занятость для своих сотрудников, смогут получить компенсацию части затрат на оплату их труда.

"Нам очень важно, чтобы предприятия сейчас могли максимально полно сохранить свои коллективы, помочь сотрудникам. Мы находимся в постоянном контакте с нашими работодателями, мониторим ситуацию, готовы оказать поддержку максимально оперативно", - отметил Глеб Никитин.

Фото: НИА "Нижний Новгород"