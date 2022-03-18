Теплоэнерго
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
18 марта 2022 20:16  [66] Федеральные средства на поддержку рынка труда выделят Нижегородской области
18 марта 2022 19:53  [82] Первый региональный пакет антикризисных мер формируется в нижегородской области
18 марта 2022 19:12  [112] Более 2000 комплектующих вошли в перечень импортозамещения в Нижегородской области
18 марта 2022 18:45  [126] Банк "Открытие": замедления роста цен можно ожидать в течение 2-3 недель
18 марта 2022 12:17  [212] Нижегородстат подсчитал стоимость весеннего гардероба
17 марта 2022 18:54  [439] Почти 90 млн рублей будет направлено на поддержку хлебопеков в Нижегородской области
17 марта 2022 15:49  [710] Глеб Никитин внес поправки в областной бюджет об увеличении расходов на медицину
17 марта 2022 15:40  [440] Более двух млрд рублей выделено на развитие культуры в Нижнем Новгороде на 2022 год
16 марта 2022 12:09  [463] Бюджет Нижнего Новгорода на 2023 и 2024 год планируется профицитным
16 марта 2022 11:43  [400] Роман Любарский: Существенных изменений экономической ситуации в регионах в условиях санкций нет
Экономика

Федеральные средства на поддержку рынка труда выделят Нижегородской области

18 марта 2022 20:16  [66] Экономика

Федеральные средства планируется выделить Нижегородской области на поддержку рынка труда. Предложение по выделению средств поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Макаров.

Согласно информации, более 554 млн рублей предполагается направить на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда.

Почти 170 млн будет выделено на региональные программы по организации профобучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий.

Как отметил Андрей Макаров, стабильность рынка труда имеет серьёзное значение для всех регионов страны. Поэтому действовать следует на упреждение, не дожидаясь возникновения проблемных ситуаций.

В соответствии с поручениями президента России правительство выделяет на указанные цели очень серьёзные средства, добавил депутат.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что выделенные средства будут направлены, прежде всего, на временное трудоустройство, обучение и организацию общественных работ.

Кроме того, предприятия, которые обеспечат временную занятость для своих сотрудников, смогут получить компенсацию части затрат на оплату их труда.

"Нам очень важно, чтобы предприятия сейчас могли максимально полно сохранить свои коллективы, помочь сотрудникам. Мы находимся в постоянном контакте с нашими работодателями, мониторим ситуацию, готовы оказать поддержку максимально оперативно", - отметил Глеб Никитин.

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство РФ Финансы экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph