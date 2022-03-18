Хозяйка квартиры в Арзамасе погибла на пожаре 19 марта.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Зелёной было получено 19 марта в 09:02.
Источник возгорания располагался в одной из квартир.
При тушении пожара была найдена мертвая женщина.
Из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек.
Причиной ЧП стала неосторожность при курении хозяйки сгоревшей квартиры.
Ранее сообщалось, что 19 марта в СНТ № 5 в Нижнем Новгороде случился пожар. Погибли два человека.
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