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Общество

Единый центр муниципального заказа планируется реорганизовать

20 марта 2022 14:23  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Единый центр муниципального заказа планируется реорганизовать. Об этом директор департамента экономического развития Нижнего Новгорода Марина Антипова сообщила в интервью телекомпании "Волга".

Она отметила, что на предприятии образовался серьёзный кассовый разрыв. Оно работает в убыток, поскольку контракты на поставку заключались в декабре по ценам, которые значительно отличались от сегодняшних.

"Учитывая, что по таким ценам организация не может возить и обеспечивать дошкольные учреждения продуктами, будет объявлен новый конкурс, проведен мониторинг рынка продуктов питания, и с учётом новых цен будут проведены конкурсы", - сказала Марина Антипова.

Директор департамента экономразвития добавила, что на покрытие долгов ЕЦМЗ будет выделена субсидия. Для родителей и их детей, как заявляют в мэрии, ничего не изменится. Будут сохранены и все льготы.

"Для родителей не поменяется ничего, включая стоимость питания. Контроль качества будет осуществляться по-прежнему, это будет одним из условий конкурса", - заверила Марина Антипова.

При этом каким именно образом будет реорганизован ЕЦМЗ - пока неясно: этот вопрос решается. Уже понятно, что будут объявлены новые конкурсы. Скорее всего, работу основного поставщика продуктов и организатора питания разделят по районам.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Продовольствие
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