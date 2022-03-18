Единый центр муниципального заказа планируется реорганизовать Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Единый центр муниципального заказа планируется реорганизовать. Об этом директор департамента экономического развития Нижнего Новгорода Марина Антипова сообщила в интервью телекомпании "Волга".

Она отметила, что на предприятии образовался серьёзный кассовый разрыв. Оно работает в убыток, поскольку контракты на поставку заключались в декабре по ценам, которые значительно отличались от сегодняшних.

"Учитывая, что по таким ценам организация не может возить и обеспечивать дошкольные учреждения продуктами, будет объявлен новый конкурс, проведен мониторинг рынка продуктов питания, и с учётом новых цен будут проведены конкурсы", - сказала Марина Антипова.

Директор департамента экономразвития добавила, что на покрытие долгов ЕЦМЗ будет выделена субсидия. Для родителей и их детей, как заявляют в мэрии, ничего не изменится. Будут сохранены и все льготы.

"Для родителей не поменяется ничего, включая стоимость питания. Контроль качества будет осуществляться по-прежнему, это будет одним из условий конкурса", - заверила Марина Антипова.

При этом каким именно образом будет реорганизован ЕЦМЗ - пока неясно: этот вопрос решается. Уже понятно, что будут объявлены новые конкурсы. Скорее всего, работу основного поставщика продуктов и организатора питания разделят по районам.