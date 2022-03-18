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Происшествия

Нижегородец оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

21 марта 2022 09:40  [33] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в УТ МВД России по ПФО.

Согласно информации, сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте задокументировали факт осуществления публичных
действий, дискредитирующих Вооружённые силы Российской Федерации.

В отношении 44-летнего местного жителя были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами" и "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Суд рассмотрел данное дело и назначил правонарушителю наказание в виде административных штрафов на сумму 30 тысяч и 2 тысячи рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что житель города Кстово привлечён к ответственности за дискредитацию ВС РФ.

Отмечается, что мужчина совершал действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на своей странице в социальной сети он разместил изображение мужчины в форменном обмундировании с запрещённой символикой.

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Теги:
МВД
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