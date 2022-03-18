Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2022 14:23  [34] Росавиация выдала допуски на полеты из Нижнего Новгорода в 13 стран
21 марта 2022 14:11  [53] Советников по социзменениям для руководителей регионов России начали готовить в Нижнем Новгороде
21 марта 2022 14:00  [63] Новая маршрутная сеть нижегородской агломерации в ходе общественного обсуждения существенно изменяется
21 марта 2022 13:44  [84] Резкого повышения цен на лекарства в Нижегородской области не ожидается
21 марта 2022 13:22  [112] Заседание регионального штаба по газификации состоялось в Нижнем Новгороде
21 марта 2022 12:21  [188] Курсирование "Сапсанов" по маршруту "Нижний Новгород - Санкт-Петербург" приостановят в июне
21 марта 2022 11:58  [164] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 21 марта COVID-19
21 марта 2022 11:21  [379] Более 200 вынужденных переселенцев из Донбасса посетили нижегородский зоопарк
21 марта 2022 10:49  [175] Около 1,5 тысячи животных вакцинированы в Нижнем Новгороде с начала 2022 года
21 марта 2022 10:35  [168] Весенняя охота на медведя открылась в Нижегородской области
Общество

Новая маршрутная сеть нижегородской агломерации в ходе общественного обсуждения существенно изменяется

21 марта 2022 14:00  [63] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новая маршрутная сеть нижегородской агломерации в ходе общественного обсуждения существенно изменяется. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, очередная встреча по общественному информированию о новой маршрутной сети нижегородской агломерации прошла в столице Приволжья.

В мероприятии приняли участие представители организаций ветеранов и инвалидов из всех районов Нижнего Новгорода. У каждой из этих организаций к проектировщикам транспортной реформы были вопросы и предложения. Прежде всего их интересовали перспективы дальнейшей работы ряда маршрутов, общественного транспорта, планирование новых путей следования к учреждениям социальной направленности, льготы на проезд при введении в действие новой маршрутной сети.

"Люди приходят на встречи с представителями разработчика новой маршрутной сети подготовленными: они анализируют существующие проблемы, предлагают пути их решения, высказывают какие-то свои опасения. Наша общая цель – обеспечить общественным транспортом все районы Нижнего Новгорода и агломерации, в том числе учитывая необеспеченные сегодня транспортом новые жилые комплексы", - отметил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов.

По итогам мероприятия новая маршрутная сеть может претерпеть ряд изменений. Так, в связи с многочисленными обращениями ветеранов, администрации Сормовского района принято решении о сохранении автобусного маршрута Т-24. По словам Артема Бафанова, ранее с аналогичной просьбой в региональный Минтранс обращались сотрудники "ОКБМ Африкантов", заводов "Сокол", "Красное Сормово".

"Буквально накануне мы вместе с представителями районной администрации, депутатами Законодательного собрания Нижегородской области пешком прошли по данному маршруту, чтобы на месте рассмотреть возможность его дальнейшей работы, определить измененный путь следования автобуса", - отметил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем".

Кроме того, по многочисленным просьбам ветеранов, активистов регионального отделения ОНФ, сотрудников заводов "Нител", "Красное Сормово" рассматривается возможность сохранения маршрута А-95. В ответ на обращение представителей организаций ветеранов и инвалидов Ленинского района принято решение организовать остановку автобуса №88 у поликлиники №47 на ул. Снежной, 80. Обращение ветеранов Нижегородского района станет причиной увеличение частоты движения трамвая №2 после внедрения новой маршрутной сети. Маршрут №19 продолжит работать с увеличением частоты движения автобусов.

Как отметили проектировщики, к сожалению, далеко не всегда получается найти положительное решение в ответ на просьбы граждан. Так, отрицательный ответ проектировщик дал на просьбу возобновить в полном объеме действие одного из автобусных маршрутов, поскольку от работы на нем отказался перевозчик: ежедневно автобусом пользовалось не более 40 человек. Часть привычных путей передвижения общественного транспорта отменяется из-за дублирования их другими маршрутами автобусов, наземного электротранспорта, метро, пригородных электричек. Отказ от таких решений не только не позволит решить проблему пробок в часы пик, снизить время ожидания общественного транспорта на остановках, но и еще больше усугубит ситуацию на улицах города.

Разговор с представителями организаций ветеранов и людей с ограниченными возможностями, по словам организаторов встречи, оказался долгим, сложным, но результативным.

"Эти ветераны в прошлом – руководители крупных промышленных и транспортных предприятий, они понимают, что такое экономика и логистика, поэтому получился плодотворный диалог. Они думают не только о своих привычных маршрутах, но и о том, как доехать до работы им детям, как ездят на учебу их внуки. Важно, чтобы планируемые изменения учли транспортную доступность медицинских учреждений, вузов, школ", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

Ранее в ходе общественного обсуждения также был принят ряд изменений в новую маршрутную сеть нижегородской агломерации. Так, будут введены новые маршруты для обслуживания развивающихся территорий: дер. Ольгино, пос. Новинки, ЖК "Анкудиновский парк", ЖК "Новая Кузнечиха".

По просьбам граждан изменятся маршруты автобусов для следования к детскому реабилитационному центру "Дом" (ул. Зайцева, 8), новой школе в Дзержинске. Также в ходе встреч с разработчиком новой маршрутной сети поступили предложения о продлении А-30 до мкр. Бурнаковский, Т-88 (А-88) – до пл. М.Горького, ТЛ-12 – до пос.Мостоотряд, А-2 в Балахне, о следовании А-27 через пл. М.Горького до ул. Яблоневой. Над реализацией данных предложений в настоящее время ведется работа.

"Для меня было важно услышать, что житель в принципе может добраться из одного места в другое, может быть с пересадкой, но без дополнительной оплаты. Также важно, что учтено строительство новых микрорайонов, которые возникают вокруг, и старых микрорайонов, не имеющих транспортной доступности. Конечно, мы сами сталкивались с запросами граждан, которые хотят, чтобы трамвай их возил от одного подъезда дома до другого. Конечно, такие пожелания учитывать не стоит, а вот учесть все крупные потоки пассажиров, передвигающихся на работу, к месту учебы, к поликлинике, необходимо", - заявил по итогам обсуждения сопредседатель фонда ВеК и НООО "Комсомольская площадь" Андрей Напылов.

По данным разработчика новой маршрутной сети "Института "Стройпроект", в настоящее время поступило более 1 200 вопросов, предложений и замечаний от органов муниципальной власти, жителей нижегородской агломерации, членов экспертной группы. В результате первоначальный проект новой маршрутной сети изменился на 30%.

Напомним, что нижегородские профсоюзы и предприятия направили более 100 предложений и замечаний по поводу новой маршрутной сети.

Ранее сообщалось, что цель предстоящих изменений – скорректировать маршрутную сеть таким образом, чтобы уменьшить количество дублирующих маршрутов (сегодня на отдельных участках число дублирующих друг друга маршрутов доходит до 20), объединить в общую сеть с единым расписанием все виды общественного транспорта, в том числе метро, пригородные электрички, предусмотреть развитие транспортного сообщения как между населенными пунктами внутри агломерации, так и для новых строящихся территорий, сделать поездки для пассажиров более комфортными, скоростными и безопасными, предоставить возможность использования единых проездных документов на всех видах общественного транспорта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph