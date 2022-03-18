Новая маршрутная сеть нижегородской агломерации в ходе общественного обсуждения существенно изменяется Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новая маршрутная сеть нижегородской агломерации в ходе общественного обсуждения существенно изменяется. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, очередная встреча по общественному информированию о новой маршрутной сети нижегородской агломерации прошла в столице Приволжья.

В мероприятии приняли участие представители организаций ветеранов и инвалидов из всех районов Нижнего Новгорода. У каждой из этих организаций к проектировщикам транспортной реформы были вопросы и предложения. Прежде всего их интересовали перспективы дальнейшей работы ряда маршрутов, общественного транспорта, планирование новых путей следования к учреждениям социальной направленности, льготы на проезд при введении в действие новой маршрутной сети.

"Люди приходят на встречи с представителями разработчика новой маршрутной сети подготовленными: они анализируют существующие проблемы, предлагают пути их решения, высказывают какие-то свои опасения. Наша общая цель – обеспечить общественным транспортом все районы Нижнего Новгорода и агломерации, в том числе учитывая необеспеченные сегодня транспортом новые жилые комплексы", - отметил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов.

По итогам мероприятия новая маршрутная сеть может претерпеть ряд изменений. Так, в связи с многочисленными обращениями ветеранов, администрации Сормовского района принято решении о сохранении автобусного маршрута Т-24. По словам Артема Бафанова, ранее с аналогичной просьбой в региональный Минтранс обращались сотрудники "ОКБМ Африкантов", заводов "Сокол", "Красное Сормово".

"Буквально накануне мы вместе с представителями районной администрации, депутатами Законодательного собрания Нижегородской области пешком прошли по данному маршруту, чтобы на месте рассмотреть возможность его дальнейшей работы, определить измененный путь следования автобуса", - отметил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем".

Кроме того, по многочисленным просьбам ветеранов, активистов регионального отделения ОНФ, сотрудников заводов "Нител", "Красное Сормово" рассматривается возможность сохранения маршрута А-95. В ответ на обращение представителей организаций ветеранов и инвалидов Ленинского района принято решение организовать остановку автобуса №88 у поликлиники №47 на ул. Снежной, 80. Обращение ветеранов Нижегородского района станет причиной увеличение частоты движения трамвая №2 после внедрения новой маршрутной сети. Маршрут №19 продолжит работать с увеличением частоты движения автобусов.

Как отметили проектировщики, к сожалению, далеко не всегда получается найти положительное решение в ответ на просьбы граждан. Так, отрицательный ответ проектировщик дал на просьбу возобновить в полном объеме действие одного из автобусных маршрутов, поскольку от работы на нем отказался перевозчик: ежедневно автобусом пользовалось не более 40 человек. Часть привычных путей передвижения общественного транспорта отменяется из-за дублирования их другими маршрутами автобусов, наземного электротранспорта, метро, пригородных электричек. Отказ от таких решений не только не позволит решить проблему пробок в часы пик, снизить время ожидания общественного транспорта на остановках, но и еще больше усугубит ситуацию на улицах города.

Разговор с представителями организаций ветеранов и людей с ограниченными возможностями, по словам организаторов встречи, оказался долгим, сложным, но результативным.

"Эти ветераны в прошлом – руководители крупных промышленных и транспортных предприятий, они понимают, что такое экономика и логистика, поэтому получился плодотворный диалог. Они думают не только о своих привычных маршрутах, но и о том, как доехать до работы им детям, как ездят на учебу их внуки. Важно, чтобы планируемые изменения учли транспортную доступность медицинских учреждений, вузов, школ", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

Ранее в ходе общественного обсуждения также был принят ряд изменений в новую маршрутную сеть нижегородской агломерации. Так, будут введены новые маршруты для обслуживания развивающихся территорий: дер. Ольгино, пос. Новинки, ЖК "Анкудиновский парк", ЖК "Новая Кузнечиха".

По просьбам граждан изменятся маршруты автобусов для следования к детскому реабилитационному центру "Дом" (ул. Зайцева, 8), новой школе в Дзержинске. Также в ходе встреч с разработчиком новой маршрутной сети поступили предложения о продлении А-30 до мкр. Бурнаковский, Т-88 (А-88) – до пл. М.Горького, ТЛ-12 – до пос.Мостоотряд, А-2 в Балахне, о следовании А-27 через пл. М.Горького до ул. Яблоневой. Над реализацией данных предложений в настоящее время ведется работа.

"Для меня было важно услышать, что житель в принципе может добраться из одного места в другое, может быть с пересадкой, но без дополнительной оплаты. Также важно, что учтено строительство новых микрорайонов, которые возникают вокруг, и старых микрорайонов, не имеющих транспортной доступности. Конечно, мы сами сталкивались с запросами граждан, которые хотят, чтобы трамвай их возил от одного подъезда дома до другого. Конечно, такие пожелания учитывать не стоит, а вот учесть все крупные потоки пассажиров, передвигающихся на работу, к месту учебы, к поликлинике, необходимо", - заявил по итогам обсуждения сопредседатель фонда ВеК и НООО "Комсомольская площадь" Андрей Напылов.

По данным разработчика новой маршрутной сети "Института "Стройпроект", в настоящее время поступило более 1 200 вопросов, предложений и замечаний от органов муниципальной власти, жителей нижегородской агломерации, членов экспертной группы. В результате первоначальный проект новой маршрутной сети изменился на 30%.

Напомним, что нижегородские профсоюзы и предприятия направили более 100 предложений и замечаний по поводу новой маршрутной сети.

Ранее сообщалось, что цель предстоящих изменений – скорректировать маршрутную сеть таким образом, чтобы уменьшить количество дублирующих маршрутов (сегодня на отдельных участках число дублирующих друг друга маршрутов доходит до 20), объединить в общую сеть с единым расписанием все виды общественного транспорта, в том числе метро, пригородные электрички, предусмотреть развитие транспортного сообщения как между населенными пунктами внутри агломерации, так и для новых строящихся территорий, сделать поездки для пассажиров более комфортными, скоростными и безопасными, предоставить возможность использования единых проездных документов на всех видах общественного транспорта.