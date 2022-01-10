Более 100 предложений и замечаний по поводу новой маршрутной сети направили нижегородские профсоюзы и предприятия Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 100 предложений и замечаний по поводу новой маршрутной сети направили нижегородские профсоюзы и предприятия. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде прошла встреча, посвященная новой маршрутной сети, которая должна начать действовать в нижегородской агломерации летом текущего года.

В ней приняли участие активисты отраслевых профсоюзов и представители регионального объединения работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей".

В компании-разработчик АО "Институт Стройпроект" рассказали, что после каждой встречи с населением эксперты анализируют полученные предложения и замечания. Так, изначальный проект уже изменился на 30%, и эта работа продолжается.

Директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов отметил, что важной задачей является информирование населения о вводимых нововведениях. Поэтому планируется запустить информационный портал и горячую телефонную линию, с помощью которых любой пассажир сможет узнать, как ему лучше доехать из точки А в точку Б.

Сообщается, что сотрудники завода "Красное Сормово" высказали свое беспокойство по поводу предполагаемой отмены маршрута Т-24, который следует от "Красного Сормова" через микрорайон "Седьмое небо" в Верхние Печеры. Представители АО "Стройпроект" сообщили, что маршрут будет сокращен до пл. Горького, где пассажиры без доплаты смогут пересесть на другой маршрут.

Также сотрудникам "Группы ГАЗ" рассказали о том, что троллейбус №11 продолжит работу в рамках новой маршрутной сети.

По словам председателя Нижегородского областного совета профсоюзов Анатолия Соколова, все поступившие от работников предприятий предложения и замечания будут либо учтены при разработке новой маршрутной сети, либо на них будет дан аргументированный ответ.

Ранее сообщалось, что около тысячи предложений учтено при корректировке новой транспортной системы Нижегородской агломерации.