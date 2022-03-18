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Смертность от внешних причин в Нижегородской области снизилась на 3,6% за 2021 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, наибольшее снижение смертности произошло за счет ДТП, произошедших по вине пьяных водителей. Этот показатель снизился на 14,2%.
Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что в Нижегородской области совместно с Минтрансом и МВД реализуется программа, в рамках которой медицинские организации закрепляются за конкретными участками дорог.
Также была создана трехуровневая сеть травмацентров, в которую входят 17 учреждений.
Кроме того, были заключены соглашения с соседними регионами для более быстрого доезда и эвакуации в ближайшие лечебные организации.
Курирует лечение всех пациентов в тяжёлом состоянии областная клиническая больница им. Семашко, а эвакуирует таких пациентов центр медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что смертность младенцев в Нижегородской области продолжает уменьшаться.
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