Смертность от внешних причин в Нижегородской области снизилась на 3,6% за 2021 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Смертность от внешних причин в Нижегородской области снизилась на 3,6% за 2021 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, наибольшее снижение смертности произошло за счет ДТП, произошедших по вине пьяных водителей. Этот показатель снизился на 14,2%.

Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что в Нижегородской области совместно с Минтрансом и МВД реализуется программа, в рамках которой медицинские организации закрепляются за конкретными участками дорог.

Также была создана трехуровневая сеть травмацентров, в которую входят 17 учреждений.

Кроме того, были заключены соглашения с соседними регионами для более быстрого доезда и эвакуации в ближайшие лечебные организации.

Курирует лечение всех пациентов в тяжёлом состоянии областная клиническая больница им. Семашко, а эвакуирует таких пациентов центр медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что смертность младенцев в Нижегородской области продолжает уменьшаться.