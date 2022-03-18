Теплоэнерго
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2022 17:19  [28] Новая станция снеготаяния в Нижнем Новгороде выйдет на полную производительность уже в следующем сезоне
21 марта 2022 17:13  [34] Нижегородцы смогут сдать нормы ГТО прямо в торговых центрах
21 марта 2022 16:59  [74] Участок улицы Горького перекроют в связи со строительством метро
21 марта 2022 16:45  [80] Досрочно ЕГЭ в Нижнем Новгороде начали сдавать 79 человек
21 марта 2022 16:23  [100] Сотрудников АО "Теплоэнерго" наградили в честь профессионального праздника
21 марта 2022 16:22  [92] Смертность от внешних причин в Нижегородской области снизилась на 3,6% за 2021 год
21 марта 2022 16:11  [102] Первые медали "Родившемуся в Нижегородской области" в обновленном дизайне вручили родителям
21 марта 2022 15:53  [129] Ограничения на движение большегрузов вводятся в Нижегородской области с 1 апреля
21 марта 2022 15:47  [124] Сумма штрафов в сфере благоустройства в Нижнем Новгороде в 2021 году составила почти 90 млн рублей
21 марта 2022 15:26  [144] Нижегородская область направила стройматериалы для восстановления населенных пунктов Донбасса
Общество

Смертность от внешних причин в Нижегородской области снизилась на 3,6% за 2021 год

21 марта 2022 16:22  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Смертность от внешних причин в Нижегородской области снизилась на 3,6% за 2021 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, наибольшее снижение смертности произошло за счет ДТП, произошедших по вине пьяных водителей. Этот показатель снизился на 14,2%.

Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что в Нижегородской области совместно с Минтрансом и МВД реализуется программа, в рамках которой медицинские организации закрепляются за конкретными участками дорог.

Также была создана трехуровневая сеть травмацентров, в которую входят 17 учреждений.

Кроме того, были заключены соглашения с соседними регионами для более быстрого доезда и эвакуации в ближайшие лечебные организации. 

Курирует лечение всех пациентов в тяжёлом состоянии областная клиническая больница им. Семашко, а эвакуирует таких пациентов центр медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что смертность младенцев в Нижегородской области продолжает уменьшаться.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Здравоохранение Смертность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph