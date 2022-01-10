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Смертность младенцев в Нижегородской области продолжает уменьшаться. Об этом в своем Telegram-канале написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, в первые два месяца 2022 года показатель младенческой смертности в регионе составил 2,9 промилле при среднем показателе в России - 4,1. В Европе данный показатель равен 3,1 промилле.
По словам Давида Мелик-Гусейнова, показатели Нижегородской области являются одними из лучших среди регионов, в составе которых есть города с населением более 1 млн человек.
Ранее сообщалось, что смертность младенцев в Нижегородской области в 2021 году уменьшилась на 10%.
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