Всесезонный центр активного отдыха на берегу Мещерского озера планируется открыть во втором квартале 2022 года Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Всесезонный центр активного отдыха на берегу Мещерского озера планируется открыть во втором квартале 2022 года. Об этом сообщает Корпорация развития Нижегородской области.

Согласно информации, созданием центра занимается компания "Вейкпарк". Общий объем инвестиций в проект превышает 100 млн рублей.

Основным видом спорта для центра станет вейкбординг. Для него уже смонтированы кольцевая и реверсивная установки, инвестор отметил, что это первый в мире монтаж по льду. Сообщается, что это первый кольцевой вейк-парк в Нижнем Новгороде.

По словам руководителя Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, реализация проекта способствует дальнейшему благоустройству Мещерского озера и прилегающей территории. Так, инвестор выступил с инициативой по участию в мероприятиях по очистке озера.

Планируется, что вейк-парк привлечет не только нижегородцев, но и гостей из других регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Зимой в центре будет организован прокат лыж, а лебедку можно будет использовать для организации катания на "ватрушках".

Ранее сообщалось, что база отдыха и спортивный городок будут построены на Бору.