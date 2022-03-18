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Общество

Около 12 тысяч единиц сельхозтехники будет использовано во время весенних полевых работах в Нижегородской области

21 марта 2022 18:27  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 12 тысяч единиц сельхозтехники будет использовано во время весенних полевых работах в Нижегородской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Согласно информации, в работах будет задействовано 6,1 тысячи тракторов, 2 тысячи плугов, 1,9 тысячи культиваторов и комбинированных агрегатов, 1,9 тысяч сеялок и посевных комплексов. Уровень готовности сельхозтехники в хозяйствах Нижегородской области к посевной кампании составляет 90%.

По словам Николая Денисова, для ремонта техники в Нижегородской области функционируют сервисные службы, их работа в рамках посевной будет организована не только в будние, но также в выходные и праздничные дни. На складах региона имеется весь необходимый объем запасных частей.

Для проведения весенних полевых работ понадобится 21,8 тысячи тонн дизельного топлива и 3,7 тысячи тонн автобензина. Горюче-смазочные материалы также имеются в необходимом объеме.

Ранее сообщалось, что более 4,4 млрд рублей направят на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
Сельское хозяйство
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