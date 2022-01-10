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Экономика

Более 4,4 млрд рублей направят на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году

15 февраля 2022 18:57  [67] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заседание комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий прошло в Заксобрании Нижегородской области 15 февраля в режиме видеоконференции под председательством Игоря Тюрина.

Перед депутатами с докладом о государственных программах поддержки АПК в 2022 году выступил министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов.

Оне рассказал, на поддержку отрасли в 2022 году будет направлено 4,438 млрд руб. Так, федеральная поддержка АПК составит 1,667 млрд руб., областной бюджет выделит 2,771 млрд руб.

Средства будут направлены, прежде всего, на поддержку собственного производства молока - 341,3 млн руб. из федерального бюджета и 484 млн руб. из регионального.

На поддержку племенного животноводства будет направлено 70 млн руб. из федерального бюджета и 300,5 млн руб. из регионального, а также на поддержку элитного семеноводства – 68,3 млн руб. и 116 млн руб. соответственно.

Федеральные субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения составят 193,4 млн рублей.

Субсидии из областного бюджета направят также на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники – 438,6 млн рублей, на создание молочных ферм - 260,8 млн рублей.

Председатель комитета ЗС НО по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин отметил, что уровень поддержки АПК в 2022 году сохраняется примерно на том же уровне, что и в 2021 году. При этом, будет вестись работа по привлечению дополнительных федеральных средств для увеличения господдержки сельского хозяйства. Так, уже в феврале в рамках корректировки областного бюджета на поддержку АПК планируется дополнительно направить 300 млн рублей.

Кроме того, одним из приоритетных направлений поддержки сельхозпроизводителей является льготное кредитование через субсидирование процентной ставки по кредитам, поскольку это востребованная форма господдержки.

Ранее сообщалось, что почти в два раза вырастет финансирование поддержки кадров АПК Нижегородской области в 2022 году. Так, из бюджета региона на поддержку кадров агропромышленного комплекса планируется направить более 65 млн рублей.

Напомним, по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" в 2021 году в эксплуатацию были введены 25 животноводческих объектов.

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Теги:
апк Сельское хозяйство Субсидии
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