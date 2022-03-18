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Уборка дорог в Нижнем Новгороде оценена почти в 35 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, МП "Ремонт и эксплуатация дорог" ведет поиск подрядчика на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и элементов обустройства дорог в Нижнем Новгороде. Стоимость договора оценивается в 34,9 млн рублей.
Исполнитель будет выполнять уборку мусора с автомобильных дорог, тротуаров и остановок, а также содержать кустарники и деревья, расположенных около дорог.
Подрядчик будет выбран 31 марта.
Ранее сообщалось, что дополнительные участки дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта.
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