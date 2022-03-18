Уборка дорог в Нижнем Новгороде оценена почти в 35 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уборка дорог в Нижнем Новгороде оценена почти в 35 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, МП "Ремонт и эксплуатация дорог" ведет поиск подрядчика на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и элементов обустройства дорог в Нижнем Новгороде. Стоимость договора оценивается в 34,9 млн рублей.

Исполнитель будет выполнять уборку мусора с автомобильных дорог, тротуаров и остановок, а также содержать кустарники и деревья, расположенных около дорог.

Подрядчик будет выбран 31 марта.

Ранее сообщалось, что дополнительные участки дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта.