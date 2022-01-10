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Общество

Дополнительные участки дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта

15 марта 2022 11:11  [36] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные участки дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в ходе аукционов городской бюджет сэкономил 265 млн рублей, поэтому было принято решение об обновлении новых участков дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Так, будут приведены в порядок дороги на ул. Большая Покровская (участок от ул. Крупской до пл. Горького), Похвалинском съезде (от пл. Маслякова до Канавинского моста), ул. Бекетова (от ул. Ванеева до переезда к/т "Звезда"), ул. Полтавская (от ул. Белинского до ул. Б. Панина).

Кроме того, работы пройдут на ул. Б. Панина (от ул. Ванеева до Высоковского проезда), ул. Генкиной (от ул. Ванеева до ул. Родниковой) и ул. 50-летия Победы.

Ранее сообщалось, что 16 участков дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде на сэкономленные в результате торгов средства.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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