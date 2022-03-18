Имя Героя Советского Союза Евгения Федорова будет присвоено Лицею №8 в Нижегородском районе Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Имя Героя Советского Союза Евгения Федорова будет присвоено Лицею №8 в Нижегородском районе. Об этом заявил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.

Согласно информации, в рамках рабочей встречи, прошедшей в московской штаб-квартире Русского географического общества, обсуждался вопрос о присвоении лицею №8 имени ученого-геофизика, полярника, академика, Героя Советского Союза Евгения Федорова, который был выпускником этого образовательного учреждения.

По словам Леонида Стрельцова, присвоение учебным заведениям имен своих воспитанников это не только сохранение памяти, но и вклад в преемственность поколений.

Глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин отметил, что для всех лицеистов большая честь учиться в той же школе, что и Герой Советского Союза Евгений Федоров. Его жизнь является примером мужества и любви к своей профессии.

Ранее сообщалось, что имя Омари Шарадзе предложили присвоить микрорайону Сортировочный.