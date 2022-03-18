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Имя Героя Советского Союза Евгения Федорова будет присвоено Лицею №8 в Нижегородском районе. Об этом заявил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.
Согласно информации, в рамках рабочей встречи, прошедшей в московской штаб-квартире Русского географического общества, обсуждался вопрос о присвоении лицею №8 имени ученого-геофизика, полярника, академика, Героя Советского Союза Евгения Федорова, который был выпускником этого образовательного учреждения.
По словам Леонида Стрельцова, присвоение учебным заведениям имен своих воспитанников это не только сохранение памяти, но и вклад в преемственность поколений.
Глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин отметил, что для всех лицеистов большая честь учиться в той же школе, что и Герой Советского Союза Евгений Федоров. Его жизнь является примером мужества и любви к своей профессии.
Ранее сообщалось, что имя Омари Шарадзе предложили присвоить микрорайону Сортировочный.
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