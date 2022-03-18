Специалисты утвердили концепцию развития территории Заливного луга в Сарове Общество

Визуализация концепции Фото: "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Специалисты утвердили концепцию развития территории Заливного луга в Сарове. Об этом сообщает АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера".

Согласно информации, участники круглого стола, прошедшего в Нижнем Новгороде, утвердили направление развития территории Заливного луга в Сарове. Благоустройство этого памятника природы входит в развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

По словам директора АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер" Игоря Филиппова, воссоздание Заливного луга будет способствовать развитию православного туризма в Сарове.

В ходе обсуждения специалисты договорились о необходимости максимального сохранения памятника природы в его первоначальном виде и экологическом направлении развития территории. Было принято решение, что территория Заливного луга, расположенного в пойме реки Сатис, будет развиваться в наиболее приближенном к природе ландшафтном решении.

Ранее сообщалось, что строительство центра культурного развития в Арзамасе в рамках кластера "Арзамас-Саров-Дивеево" будет завершено к 2023 году.