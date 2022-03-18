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Общество

Новый торговый центр может появиться в Сормовском районе

22 марта 2022 12:43  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый торговый центр может появиться в Сормовском районе. Об этом стало известно на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, торговый центр планируется построить на улице Кима в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Инвестором выступит компания ООО "Лунское Море".

Сообщается, что территория, находящаяся в собственности Нижегородской области, по решению инвестсовета при губернаторе в 2007 году была признана целесообразной реализации инвестиционного проекта "Торговый центр".

В настоящее время для реализации проекта необходимо разработать изменения в генплан города в части зонирования. Так, инвестор предложил изменить зонирование с О-2 (многофункциональная общественная застройка местного значения) на О-3 (застройка оптовой торговли, крупных рынков, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов).

Члены комиссии поддержали данное предложение и порекомендовали региональному Минграду принять изменения в генплан.

Ранее сообщалось, что новый торговый центр будет построен в Канавинском районе.

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Теги:
Сормовский район Строительство Торговый центр
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