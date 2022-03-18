Подсветку трех нижегородских мостов отключат в "Час Земли" Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подсветку трех нижегородских мостов отключат в "Час Земли". Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, подсветка будет отключена на Канавинском, Мызинском и Молитовском мостах.

Кроме того, 26 марта в 20:30 планируется также отключение освещения объектов Нижне-Волжской набережной и ул.Рождественской.

Как рассказали специалисты департамента, данное мероприятие призвано привлечь внимание к проблеме неконтролируемого расхода ресурсов нашей планеты и направлено на сохранение и восстановление окружающей природы.

СПРАВКА:

Час Земли — самая массовая глобальная акция в истории человечества — в ней участвуют 2 миллиарда людей по всему миру и более 180 стран. В России акция проходит с 2009 года, её организовывает Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.