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Надземный переход смонтируют ночью на участке трассы М-7 в Володарском районе. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.
Согласно информации, что в ночь c 30 на 31 марта на 356-м километре трассы М-7 "Волга" в селе Золино Володарского района Нижегородской области будет проводиться монтаж надземного пешеходного перехода. Также на 353-м км в деревне Талашманово специалисты будут устанавливать рамные конструкции.
Сообщается, что переходы будут оборудованы освещением, видеонаблюдением, подъёмными платформами для маломобильных граждан и системой связи с диспетчером. На лестничных сходах будут обустроены пандусы.
Работы пройдут в ночное время с 23:20 до 0:40. В целях безопасности движение по участкам временно приостановят с 0:00 до 0:40.
Объехать закрытые участки дороги можно будет через Ильиногорск с выходами на М-7 "Волга" на 350-ом и 356-ом километрах.
Ранее сообщалось, что несколько участков трассы М-7 в Нижегородской области будут отремонтированы.
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