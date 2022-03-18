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Общество

Надземный переход смонтируют ночью на участке трассы М-7 в Володарском районе

22 марта 2022 13:30  [116] Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Надземный переход смонтируют ночью на участке трассы М-7 в Володарском районе. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Согласно информации, что в ночь c 30 на 31 марта на 356-м километре трассы М-7 "Волга" в селе Золино Володарского района Нижегородской области будет проводиться монтаж надземного пешеходного перехода. Также на 353-м км в деревне Талашманово специалисты будут устанавливать рамные конструкции.

Сообщается, что переходы будут оборудованы освещением, видеонаблюдением, подъёмными платформами для маломобильных граждан и системой связи с диспетчером. На лестничных сходах будут обустроены пандусы.

Работы пройдут в ночное время с 23:20 до 0:40. В целях безопасности движение по участкам временно приостановят с 0:00 до 0:40. 

Объехать закрытые участки дороги можно будет через Ильиногорск с выходами на М-7 "Волга" на 350-ом и 356-ом километрах.

Ранее сообщалось, что несколько участков трассы М-7 в Нижегородской области будут отремонтированы.

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Теги:
М-7
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