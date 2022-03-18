Поддержку семейных предприятий планируется ввести в Нижегородской области Экономика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Поддержку семейных предприятий планируется ввести в Нижегородской области. Об этом стало известно на заседании комитета Законодательного собрания региона по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма.

Согласно информации, депутаты предложили внести изменения в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области". Он будет дополнен новой статьей о поддержке семейных предприятий, в которой будет определено понятие "семейные предприятия".

К ним будут относиться субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие указанным в законопроекте критериям. К примеру, к семейным предприятием будет относиться производственный, потребительский кооператив или фермерское хозяйство, не менее 50 % членов которого являются членами одной семьи.

Заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Дмитрий Краснов отметил, что по экспертным оценкам, сегодня в России насчитывается около двух миллионов семейных предприятий. Однако законодательно данная категория до сих пор не закреплена ни на региональном, ни на федеральном уровне.

По словам председателя комитета Игоря Норенкова, выделение семейного предпринимательства в отдельную категорию позволит таким субъектам участвовать в реализации государственных и муниципальных программ, а также пользоваться всеми мерами поддержки, которые уже предусмотрены для субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, планируется введение специальных мер поддержки.

Ранее Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономик.