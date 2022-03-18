Более 200 млн рублей будет выделено на поддержку инвестдеятельности АПК Нижегородской области Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 200 млн рублей будет выделено на поддержку инвестиционной деятельности АПК Нижегородской области. Об этом стало известно на заседании комитета Заксобрания региона по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий.

Согласно информации, правительство региона рассматривает вопрос о дополнительном выделении из областного бюджета еще 260 млн рублей на поддержку инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса Нижегородской области. Из них 180 млн рублей будет направлено на выплату субсидий на создание животноводческих объектов молочного животноводства, а 80 млн рублей - на приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники.

Ранее Минсельхоз РФ внес в федеральную программу льготного кредитования внесен ряд изменений, позволяющих привлекать кредиты по льготной ставке от 1% до 5% годовых, а также осуществить пролонгацию краткосрочных кредитов и воспользоваться полугодовой отсрочкой уплаты основного долга по инвестиционным кредитам, срок выплаты по которым истекает в 2022 году.

Кроме того, Нижегородской области дополнительно выделены лимиты субсидий федерального бюджета по краткосрочным кредитам в размере 400 млн рублей для реализации федеральной программы льготного кредитования.

Также правительство региона приняло решение об увеличении расходов областного бюджета на льготное кредитование в сумме 150 млн рублей для поддержки организаций АПК.

Ранее сообщалось, что более 4,4 млрд рублей направят на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году.