Теплоэнерго
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
22 марта 2022 17:41  [22] ВТБ увеличил выдачу льготной ипотеки на треть
22 марта 2022 16:52  [97] Резервный фонд Нижнего Новгорода будет увеличен на 300 млн рублей
22 марта 2022 16:42  [100] Более 200 млн рублей будет выделено на поддержку инвестдеятельности АПК Нижегородской области
22 марта 2022 16:31  [117] Поддержку семейных предприятий планируется ввести в Нижегородской области
22 марта 2022 14:06  [199] Корпорация развития Нижегородской области подала в Минэкономразвития России заявку на расширение ОЭЗ "Кулибин"
22 марта 2022 09:23  [231] Уборка дорог в Нижнем Новгороде оценена почти в 35 млн рублей
21 марта 2022 18:13  [499] Минпромторг РФ сообщил о стабилизации поставок офисной бумаги в течение недели
21 марта 2022 12:02  [708] Виктор Евтухов: Никаких проблем с сахаром, солью и бытовой химией в российских магазинах нет
21 марта 2022 10:13  [337] Нижегородская область сэкономила на торгах в феврале 2022 года 39,5 млн рублей
18 марта 2022 20:16  [845] Федеральные средства на поддержку рынка труда выделят Нижегородской области
Экономика

Более 200 млн рублей будет выделено на поддержку инвестдеятельности АПК Нижегородской области

22 марта 2022 16:42  [100] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 200 млн рублей будет выделено на поддержку инвестиционной деятельности АПК Нижегородской области. Об этом стало известно на заседании комитета Заксобрания региона по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий.  

Согласно информации, правительство региона рассматривает вопрос о дополнительном выделении из областного бюджета еще 260 млн рублей на поддержку инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса Нижегородской области. Из них 180 млн рублей будет направлено на выплату субсидий на создание животноводческих объектов молочного животноводства, а 80 млн рублей - на приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники.

Ранее Минсельхоз РФ внес в федеральную программу льготного кредитования внесен ряд изменений, позволяющих привлекать кредиты по льготной ставке от 1% до 5% годовых, а также осуществить пролонгацию краткосрочных кредитов и воспользоваться полугодовой отсрочкой уплаты основного долга по инвестиционным кредитам, срок выплаты по которым истекает в 2022 году.  

Кроме того, Нижегородской области дополнительно выделены лимиты субсидий федерального бюджета по краткосрочным кредитам в размере 400 млн рублей для реализации федеральной программы льготного кредитования. 

Также правительство региона приняло решение об увеличении расходов областного бюджета на льготное кредитование в сумме 150 млн рублей для поддержки организаций АПК.

Ранее сообщалось, что более 4,4 млрд рублей направят на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Законодательное собрание Сельское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph