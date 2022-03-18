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Экономика

Резервный фонд Нижнего Новгорода будет увеличен на 300 млн рублей

22 марта 2022 16:52  [26] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Резервный фонд Нижнего Новгорода будет увеличен на 300 млн рублей. Об этом стало известно на внеочередном заседании постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Согласно информации, 6,6 млн рублей из резервного фонда будет направлено на поддержку ТОС, учреждений культуры и образования в 2022 году.

Так, культурным учреждениям будет оказана поддержка в 300 тыс. рублей, образовательным учреждениям в 6,1 млн рублей, а ТОС будет направлено 200 тыс. рублей.

Таким образом, расходы городского бюджета в 2022 году оцениваются в 52,1 млрд рублей, а доходы в 51 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 1,1 млрд рублей.

Ранее дефицит бюджета Нижнего Новгорода ##576383##составлял 758 млн рублей.

Также напомним, что бюджет Нижнего Новгорода на 2023 и 2024 год планируется профицитным.

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Теги:
Бюджет Городская дума
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