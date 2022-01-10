Бюджет Нижнего Новгорода на 2023 и 2024 год планируется профицитным Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бюджет Нижнего Новгорода на 2023 и 2024 год планируется профицитным. Об этом стало известно на заседании городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Согласно информации, доходную и расходную часть городского бюджета в 2023 году планируется увеличить на 413,5 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов.

86,6 млн рублей будет направлено департаменту строительства и капитального ремонта, 322,1 млн рублей получит департамент транспорта и дорожного хозяйства и еще 400 тыс. рублей направят департаменту образования.

Так, доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году составят 46,1 млрд рублей, а расходы 46 млрд руб. Таким образом, профицит бюджета составит 63 млн рублей.

Также на заседании были рассмотрены изменения в бюджет 2024 года. Доходная и расходная часть бюджета будет увеличена на 5 млрд рублей. Большая часть средств, 4,7 млрд рублей, будет направлена на реконструкцию Нижегородской станции аэрации.

Профицит городского бюджета в 2024 году составит 392,2 млн рублей при доходах в 46,5 млрд рублей и расходах в 46,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета Нижнего Новгорода в 2021 году составит 758 млн рублей.