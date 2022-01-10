Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
16 марта 2022 12:09  [62] Бюджет Нижнего Новгорода на 2023 и 2024 год планируется профицитным
16 марта 2022 11:43  [91] Роман Любарский: Существенных изменений экономической ситуации в регионах в условиях санкций нет
15 марта 2022 18:47  [373] Предприятия НХП и туризма Нижегородской области получат дополнительные меры поддержки
14 марта 2022 15:22  [426] Дефицит бюджета Нижнего Новгорода составит 758 млн рублей
14 марта 2022 13:11  [420] Оформление Нижнего Новгорода к 9 мая и Дню России оценено почти в 9 млн рублей
14 марта 2022 12:21  [417] Более 640 млн рублей составила экономия на закупках в Нижнем Новгороде в 2021 году
12 марта 2022 17:42  [752] Государственные информсистемы перейдут на отечественный софт
12 марта 2022 11:52  [951] Замгубернатора Нижегородской области рассказал об искусственно создаваемом ажиотаже на сахар
12 марта 2022 10:37  [685] Совет по поддержке предпринимательства появится в Нижнем Новгороде
11 марта 2022 18:59  [973] Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики
Экономика

Бюджет Нижнего Новгорода на 2023 и 2024 год планируется профицитным

16 марта 2022 12:09  [62] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бюджет Нижнего Новгорода на 2023 и 2024 год планируется профицитным. Об этом стало известно на заседании городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Согласно информации, доходную и расходную часть городского бюджета в 2023 году планируется увеличить на 413,5 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов.

86,6 млн рублей будет направлено департаменту строительства и капитального ремонта, 322,1 млн рублей получит департамент транспорта и дорожного хозяйства и еще 400 тыс. рублей направят департаменту образования.

Так, доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году составят 46,1 млрд рублей, а расходы 46 млрд руб. Таким образом, профицит бюджета составит 63 млн рублей.

Также на заседании были рассмотрены изменения в бюджет 2024 года. Доходная и расходная часть бюджета будет увеличена на 5 млрд рублей. Большая часть средств, 4,7 млрд рублей, будет направлена на реконструкцию Нижегородской станции аэрации. 

Профицит городского бюджета в 2024 году составит 392,2 млн рублей при доходах в 46,5 млрд рублей и расходах в 46,1  млрд рублей.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета Нижнего Новгорода в 2021 году составит 758 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Городская дума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph